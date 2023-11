Passerella a Ventimiglia, Scullino: "Città subisce incalcolabile danno per lucro cessante"

"Da quattro mesi la città di Ventimiglia è in attesa che l’Amministrazione comunale si decida a sbloccare la gara d’appalto per la ricostruzione della passerella 'Squarciafichi' e lo faccia autorizzando l’impegno di spesa che il commissario straordinario, in carica fino al 29 maggio 2023, non aveva potuto approvare".

Lo ha detto l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino, che prosegue: "Si tratta del '1° lotto funzionale: Ponte ciclo pedonale - Sistemazione urbana delle spalle' dell’importo complessivo di 7.513.000,00 euro di cui 5.557.685,00 euro a base d’asta mentre il resto (1.955.315,00 euro) va a coprire le spese per spostamento e nuovo allaccio dei servizi a rete, per la direzione lavori e il collaudo, per gli imprevisti e per contributi e tasse. Infine, si aggiunge una quota di 250.000,00 euro per la revisione prezzi che il decreto 'Sostegni-ter' destina a coprire tutte le variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione del 'Prezziario Regionale'".

"L’appalto è per un lotto 'funzionale' e, quindi, la passerella diventa già percorribile subito dopo il collaudo dei lavori con un cronoprogramma inferiore a un anno perché la passerella è in scatolato di acciaio corten della campata unica e le spalle sui due argini consistono in lavorazioni a terra di normale e agevole esecuzione. Gli altri due lotti seguono negli esercizi finanziari dei due anni successivi e riguardano la sistemazione urbana degli argini, prima quello destro per un importo lordo di 1.037.000,00 euro e poi quello sinistro per 2.703.000,00 euro lordi" - fa sapere Scullino - "L’attesa è terminata il 13 ottobre scorso quando l’Amministrazione, con atto n. 146 della Giunta, ha cancellato in autotutela decisoria l’intero procedimento. Un intervento che sotto forma di 'demolizione e ricostruzione passerella Squarciafichi sul Roya per adeguamento idraulico' al franco m. 4,50% per un importo di 2.250.000,00 euro la Giunta Scullino a maggioranza leghista e con vicesindaco e assessori leghisti e atto n. 223 aveva 'profeticamente' avviato fin dal 17 ottobre 2019, ossia un anno prima della Tempesta Alex e quattro anni a oggi inserendola nel Programma triennale 2020/2022 e nell’elenco annuale 2020 con priorità media. Il costo della passerella con i due argini destro e sinistro è di 11.253.000 euro, tutto compreso. Il resto del finanziamento serviva per realizzare il centro sociale, la viabilità di via Due Cammini e il raddoppio del marciapiede del ponte Doria, quindi, il totale richiesto del prestito flessibile era di 15.530.827 euro".

"L’Amministrazione in carica è liberissima di cambiare idea e di fare marcia indietro ripartendo da zero, però, nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo" - sottolinea Scullino - "Nella mia interpellanza urgente a risposta scritta ho chiesto spiegazioni formali su questa revoca decisoria 'tacita' mascherata sotto la formula surreale di 'atto d'impulso finalizzato alla valutazione semplificativa' e ho chiesto spiegazioni sostanziali su una serie di considerazioni giuridiche, tecniche e finanziarie che sono alla base dell’azzeramento. È materia strettamente tecnica, ma, per esempio, veder contrabbandare lo studio idraulico di Peglia in zona BB gialla come studio idraulico del centro che, invece, è in zona A rossa richiede una spiegazione".

"Come, per esempio, il rigonfiamento del 40 % del quadro economico complessivo frutto di pura invenzione o come l’indirizzo politico che alla campata unica che lascia libero il deflusso dell’acqua e che deve rispettare soltanto per il 75 % del suo estradosso il franco di + m. 4,50 dal pelo dell’acqua preferisce, invece, mettere tre pilastri nell’alveo a sostegno che, oltre a ostacolare il deflusso con rigurgiti, devono rispettare per il 100% il franco e che in base allo studio idraulico Ravera-Rossi comportano un forte innalzamento aggiuntivo del franco libero" - dice Scullino - "Sono soltanto alcuni esempi presi da una decisione fortemente problematica che, ad avviso di autorevoli osservatori tecnici neutrali, espone gli amministratori di fronte alla Corte dei Conti a un giudizio risarcitorio del danno erariale emergente per almeno 300.000 euro per spese di progettazione ma che, soprattutto, mette la città di Ventimiglia in condizione di dover subire un incalcolabile danno per lucro cessante sia sotto forma di legittimo affidamento in capo a portatori pubblici, privati e collettivi di interessi specifici o diffusi e sia a causa dell’inevitabile differimento a data remota e indefinita di un intervento che la città attendeva da quattro anni e, in particolare, lo attendono oggi le categorie sociali e produttive del turismo, del commercio, della balneazione, dello sport ciclistico e nautico il cui fatturato e posti di lavoro incide pesantemente sul livello di benessere collettivo".

"Inoltre, la modifica della viabilità del lungo Roya comporterebbe lo spostamento di circa 130/150 banchi del mercato del venerdì e, quindi, c'era la possibilità, previo accordo con gli operatori e con le loro associazioni di categoria, di provare a ragionare su un eventuale spostamento del mercato nel grande, e quasi ultimato, parcheggio del Teatro Romano. Considerato che attualmente il mercato non è a norma antiterrorismo, in quanto mancano nove barriere paracarro, una ogni via di accesso, le corsie anti borseggio sono insufficienti e si risolverebbe anche il problema relativo all’antincendio degli edifici che si affacciano sulle vie interessate dal mercato" conclude Scullino "Inoltre, il controllo dei venditori di merce contraffatta da parte delle forze dell'ordine sarebbe più agevole come sarebbe facilitata anche la pulizia senza trascurare il miglioramento della viabilità che il venerdì è decisamente caotica e problematica per la città".