Ventimiglia: no al progetto da 15 milioni per la nuova passerella, Di Muro ne chiede uno meno costoso

L’amministrazione comunale di Ventimiglia, dopo aver preso visione del progetto presentato dalla ‘Exa Engineering’, insieme alla Sipal Spa e alla KK architetti, per la nuova passerella ciclopedonale sul fiume Roya, ha deciso di andare oltre e lavorare ad uno nuovo.

Il progetto, infatti, è stato considerato eccessivamente oneroso (oltre 15 milioni di euro) e la Giunta ha quindi dato mandato all’area tecnica comunale, di procedere alla redazione di un documento d’indirizzo alla progettazione ed affidare un nuovo incarico, volto alla ridefinizione della sola ricostruzione della passerella e delle arginature connesse.

Contestualmente, il comune procederà alla richiesta di finanziamento per nuova progettazione sui fondi regionali disposti. E’ stato evidenziato come, il progetto presentato, oltre all’eccessivo costo risulta essere impattante sulla viabilità e mobilità dell’area interessata con importanti disagi per i residenti e con conseguenti ricadute sull’intera città di Ventimiglia.

Il progetto ora rigettato dall’amministrazione guidata dal Sindaco, Flavio Di Muro, era stato approvato nel luglio del 2021 dal precedente governo della città di confine, con l’allora primo cittadino Gaetano Scullino. Ora, quindi, si riparte con una nuova progettazione e, come evidenziato più volte da Di Muro, la nuova passerella (distrutta dall’alluvione del 2020), dovrà essere ricostruita in modo meno impattante e, soprattutto, dovrà costare molto meno.