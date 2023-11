Elezione del consiglio provinciale, fissata la data: le candidature il 27 e il 28 novembre

Il presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola ha firmato il decreto con cui sono state indette le elezioni del consiglio provinciale lunedì 18 dicembre, dalle 8 alle 20, nel seggio costituito nella sede della Provincia di Imperia, in viale Matteotti 147. Sul sito della Provincia di Imperia www.provincia.imperia.it è attiva la sezione dedicata all’appuntamento: informazioni utili, termini dei principali adempimenti e documenti di riferimento sono disponibili al link elezioni.provincia.imperia.it (Provvedimenti e note).

L’art. 1, c. 67 della Legge 56/2014 disciplina la composizione del consiglio provinciale che, in relazione alle dimensioni demografiche della Provincia di Imperia, assegna al consiglio, oltre al presidente, 10 componenti.

Trattandosi di elezioni di secondo grado, il consiglio provinciale, in carica per due anni, è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali. Il corpo elettorale in tutto conta circa 770 elettori, ma il numero definitivo sarà formalizzato sulla base delle attestazioni fornite dai Comuni. Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali. L'elezione del consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto.

Le candidature potranno essere presentate all’ufficio elettorale, appositamente costituito presso la sede della Provincia, dalle 8 alle 20 di lunedì 27 novembre (ventunesimo giorno antecedente la votazione) e dalle 8 alle 12 di martedì 28 novembre (ventesimo giorno antecedente la votazione).

Il corpo elettorale provinciale di Imperia è suddiviso in cinque fasce demografiche, al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai Comuni a seconda del numero di abitanti. Per ciascuna fascia è prevista una scheda elettorale di colore diverso.