Ventimiglia, Scullino: "L'ascensore del cimitero di Roverino è fuori servizio da due mesi" (Foto)

"L'ascensore del cimitero centrale di Roverino da due mesi è fermo". Lo denuncia l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

Un servizio molto utile per i cittadini è fuori servizio. "E' inaccettabile che sia fuori servizio proprio durante la commemorazione dei defunti" - commenta Scullino riferendosi alla ricorrenza del 2 novembre, il Giorno dei morti - "L'amministrazione Di Muro non faccia solo le passerelle con politici nazionali per interventi importanti ma che ci vorranno decenni per realizzarli. Qualcuno si interessi della gestione del territorio, soprattutto della manutenzione, che è quello che i cittadini si aspettano e, invece, non c'è nessuno che controlla".

"A breve saranno piantati sui marciapiedi della città circa 300 pali per segnalare il lavaggio delle strade" - dice Scullino - "E' assurdo, durante la nostra amministrazione ne abbiamo tolti circa 400, basterebbe usare i pali che già esistono, quelli dell'illuminazione o della segnaletica verticale stradale".