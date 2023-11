Ventimiglia, al Fai presentati i corsi di lingua francese per i lavoratori frontalieri (Foto)

I corsi inizieranno martedì prossimo, il 7 novembre, dureranno sei mesi e saranno completamente gratuiti. "Anche quest'anno Regione Liguria ha fortemente voluto portare avanti questi corsi insieme al Fai" - spiega l'assessore Scajola - "Un aiuto tangibile a chi ogni giorno va a lavorare oltre frontiera e ha bisogno di conoscere la lingua francese. Coinvolgeremo circa 200 persone con lezioni completamente gratuite e in fasce orarie congeniali rispetto alla giornata lavorativa. Un risultato importante che conferma la bontà dell'iniziativa".

"Ringrazio Roberto Parodi e il Fai per aver organizzato questa nuova edizione dei corsi di lingua francese che riusciamo a proporre grazie al fondamentale contributo della Regione Liguria" - sottolinea il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Come amministrazione comunale abbiamo già scritto al ministro Valditara per avere una programmazione formativa sul francese che riteniamo fondamentale per migliorare sempre di più i nostri lavoratori frontalieri".

"Ringraziamo sentitamente Regione Liguria e l'assessore Marco Scajola per questa nuova possibilità che avranno i frontalieri" - dice il consigliere Roberto Parodi - "Imparare il francese senza alcun costo è una grande opportunità per chi lavora oltralpe e deve usare la lingua nel proprio impiego e nella propria quotidianità".