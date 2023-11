Imperia: la consigliera regionale Riolfo (Lega) a OliOliva “Vetrina unica per il nostro territorio”

“Anche per questa edizione del 2023, Olioliva, si conferma una manifestazione sempre più attrattiva tanto da varcare anche i confini nazionali. Una vetrina unica per il nostro territorio con un grande protagonista: l’olio, ma non solo. Tutte le nostre eccellenze agroalimentari sono presenti nei duecento stand espositivi. Tra questi prodotti troviamo anche l’oliva taggiasca ligure, che ha avuto proprio di recente il riconoscimento all'IGP. Una kermesse che premia il grande lavoro dei nostri agricoltori che sono le prime sentinelle del nostro territorio e le imprese che gli fanno da volano. Un grazie all’assessore Alessandro Piana, che con grande impegno ha lavorato per rendere unica anche questa 23ª edizione della manifestazione”.

Lo dice in una nota la consigliera regionale della Lega, Mabel Riolfo.