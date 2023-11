Riqualificazione delle spiagge a Ventimiglia, Assessore Catalano: “Quanto dichiarato da Scullino non corrisponde al vero”

L’Assessore ventimigliese Adriano Catalano interviene per replicare al Consigliere comunale Gaetano Scullino (QUI) in relazione alla riqualificazione delle spiagge della città di confine, tra via Lamboglia e la Foce del fiume Roya, intervento finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu.

“Stiamo concludendo il procedimento concertativo a suo tempo avviato – sottolinea - per poter procedere nei tempi scanditi dalla norma con la pubblicazione della procedura di gara. Il perfezionamento del parere sulla conferenza dei servizi era determinato dagli esiti dei campionamenti effettuati sul fiume Roya, i cui esiti sono pervenuti e stati trasmessi”.

“L’avvio della procedura di gara – termina Catalano - è previsto entro il 30 novembre e non la sua conclusione, ovvero l’aggiudicazione. Pertanto quanto affermato dal Consigliere Scullino, al di là della legittima preoccupazione, non trova riscontro nei fatti”.