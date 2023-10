Riqualificazione delle spiagge a Ventimiglia, Scullino: "Si rischia la revoca del finanziamento"

"Vi è il rischio di revoca del finanziamento dei lavori riguardo alla riqualificazione delle spiagge del centro abitato comprese tra il lungomare Varaldo e la foce del fiume Roya". Lo dichiara l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che, ieri, ha presentato un'interpellanza urgente per conoscere le motivazioni che metterebbero a rischio di revoca il finanziamento di 3.476.909.66 euro.

“Considerato che dall'insediamento della nuova Amministrazione sono già trascorsi cinque mesi e rimangono solo circa 30 giorni per effettuare la pubblicazione del bando di gara, ovvero l’avvio della procedura di affidamento, che dovrà essere ultimata entro il 30 novembre 2023 e, a quanto risulta, sembra che nessuno degli indispensabili adempimenti istruttori prodromici alla Conferenza dei Servizi decisoria sia stato ancora attivato, è, perciò, alto il rischio di revoca del finanziamento dello stralcio n. 1 'Cella Litorale 36' e delle opere a difesa della costa” - fa sapere Scullino - “Nella denegata ipotesi che ciò avvenga chiedo di conoscere la giustificazione motivata dell’eventuale mancato rispetto della scadenza, considerato che la ricostruzione e riqualificazione delle spiagge di Ventimiglia avrà una ricaduta positiva anche alla tutela e salvaguardia della passeggiata ciclopedonale a sbalzo”.

“Chiedo di conoscere le indicazioni specifiche sulle tempistiche di attuazione dell’intero intervento con l’esigenza di onorare il termine ultimo di realizzazione stabilito al 31 dicembre 2025 e di conoscere le iniziative che la civica Amministrazione intende intraprendere per affrontare o ricercare una eventuale dislocazione dei quattro circoli nautici amatoriali, visto che la scadenza della concessione è il 31 dicembre 2023, assegnando agli stessi, nuovi spazi per i circa 200 natanti, allo scopo di salvaguardare la loro importanza sportiva, sociale e di servizio, considerato che con la ricostruzione e riqualificazione delle protezioni, ‘come da progetto regionale’, le imbarcazioni potrebbero essere esposte a rischi durante le mareggiate, causati soprattutto dai venti di Libeccio e Scirocco" - dice Scullino - “Inoltre, chiedo di conoscere se la nuova amministrazione intende riprendere l’iter burocratico regionale allo scopo di ottenere l’autorizzazione per realizzare e organizzare una darsena/rifugio per tutti i circoli nautici a levante (Nervia) di fronte a lungomare Varaldo, considerato che attualmente nella spiaggia interessata sono già autorizzati: il circolo velico Ventimigliese, i pescatori professionisti e un circolo nautico amatoriale”.

“In merito alle infrastrutture, ciclopedonale a sbalzo e la difesa, ricostruzione e riqualificazione delle spiagge, chiedo, infine, di conoscere l’orientamento ufficiale della civica amministrazione alla luce del giudizio espresso e reso pubblico dal consigliere comunale Gabriele Amarella, appartenente ad un partito di maggioranza (Forza Italia) secondo il quale si tratterebbe di ‘opere scellerate’ con attribuzione di pesanti responsabilità a carico dell’Amministrazione precedente, tutte, peraltro, indimostrate e palesemente infondate" - conclude Scullino che chiede di avere una risposta sia scritta che orale nel prossimo consiglio comunale.