In occasione della fiera di domenica prossima a Vallecrosia, verrà istituito il divieto di sosta dalle 17,30 di sabato alle 20 del giorno successivo, oltre al divieto di transito dalle 6 alle 20 di domenica.

I due provvedimenti verranno applicati in: piazza ex Mercato dei Fiori, piazza San Vincenzo (dal civico 138 a via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra via Aprosio e via San Vvincenzo, via San Vincenzo nel tratto compreso tra via Giovanni XXIII e il confine Camporosso.