Compie oggi 95 anni la 'Ferrovia delle Meraviglieì: Sergio Scibilia "A presto per il centenario"

Il 30 ottobre 1928 dalla stazione ferroviaria di Cuneo Gesso partiva il treno inaugurale del primo treno per il Ponente Ligure, unendo le Alpi con il Mediterraneo, attraverso la Val Roya.

Una linea storica che si sta avvicinando quasi ad un secolo di vita, una vera meraviglia di ingegneria, un’opera importante.

Oggi è ancora una linea che soffre, un collegamento internazionale che non è ben voluto dalle sue due Nazioni, un Luogo del Cuore del Fai scelto da tante persone, ma ancora non pronto all’uso per la burocrazia. Buon compleanno, ci vediamo per i 100 anni.