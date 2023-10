Fratelli d'Italia di Ventimiglia conferma la piena fiducia ai suoi assessori

Fratelli d'Italia di Ventimiglia, unitamente a tutto il partito, coglie l'occasione per congratularsi con i propri assessori per il lavoro finora svolto, confermando la piena e soddisfatta fiducia in loro dopo il flop della riunione di maggioranza di martedì sera.

"Ci stupisce, anzi, che dichiarazioni arbitrarie fatte su giornali possano indurre il sindaco a dubitare di questa nostra ferma convinzione. Le capacità, gli intenti e l'operato dei nostri rappresentanti è in linea coi programmi di partito e rivolti al maggior benessere della nostra città" - dice Fratelli d'Italia di Ventimiglia.

"Infine, è utile ricordare a tutti, che se si rivolgesse seriamente l'attenzione al buon operare ognuno dei propri rappresentanti e alla realizzazione dei programmi elettorali, invece di far pura gratuita polemica, si avrebbero di sicuro più risultati e maggiori soddisfazioni per l'intera comunità cittadina" - sottolinea Fratelli d'Italia di Ventimiglia.