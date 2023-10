Ventimiglia, problemi in maggioranza. Ventrella: "Non intendiamo più sopportare il comportamento di un assessore"

C'è un problema in maggioranza a Ventimiglia. Lo ha confermato il consigliere comunale di Forza Italia Franco Ventrella che ha rivelato: "C'è un problema molto importante, secondo noi. Non ci siamo presentati alla riunione di maggioranza perché sono emerse delle cose che non ci andavano bene e si faceva finta che tutto filasse liscio. E', quindi, inutile fare delle riunioni di maggioranza dove quello che si dice o decide viene comunicato al di fuori del perimetro nel quale dovrebbero rimanere. E' una questione di rapporti umani e politici che in questo momento sta assolutamente mancando da parte di un membro della Giunta".

La riunione di maggioranza, che era in programma martedì sera in Comune, è stata, infatti, un flop visto che si sono presentati in pochi. "Era un incontro per chiarire alcune cose che assolutamente vanno strette a due partiti della coalizione, che sono Fratelli d'Italia e Forza Italia" - svela Ventrella - "Vanno strette, secondo il nostro giudizio, anche all'amministrazione stessa. Una di queste cose, in particolare, riguarda un componente della Giunta. E' un assessore in forza a Fratelli d'Italia".

"E', ormai, da tempo che se ne parla ma alla fine si è sempre rimandato per cercare di capire se si trattava di uno sbaglio o di una svista e, invece, non è così" - sottolinea Ventrella - "Abbiamo messo insieme una serie di sviste e situazioni che ci fanno pensare che ci siano rapporti preferenziali più con altre persone che non con i componenti della maggioranza stessa. Abbiamo poi richiamato l'attenzione del sindaco su questo aspetto e ora spetta al primo cittadino, dato che è un assessore e di nomina fiduciaria del sindaco, a richiamarlo per fargli rispettare la metà campo nella quale intende giocare. O capisce che sta nella metà campo dalla parte nella quale è stato eletto o sennò questo spaziare a 360 gradi e, soprattutto con alcune persone della minoranza, per noi è una cosa impensabile e improponibile. E' il pensiero di Forza Italia ma penso che sia anche il pensiero di Fratelli d'Italia perché erano allineati su questa presa di posizione".

"E' una situazione che va assolutamente chiarita, che abbiamo cercato di portare sul tavolo del sindaco e che, oggi, penso affronterà" - dichiara Ventrella - "Non intendiamo più sopportare questo tipo di comportamento. Speriamo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro soprattutto all'interessato, che è stato eletto in una condizione di centrodestra, composto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, liste civiche e Frontalieri".