Ventimiglia, un flop la riunione di maggioranza: si presentano in pochi

E' stata un flop la riunione di maggioranza che era in programma martedì sera in comune a Ventimiglia. Due gruppi politici, secondo alcune indiscrezioni, non si sarebbero presentati al consueto incontro tra consiglieri comunali di maggioranza.

Alcuni avevano già degli impegni personali, altri, però, semplicemente non si sono presentati nonostante la convocazione programmata.

Semplice casualità o forse è il primo sintomo di un possibile problema tra i vari partiti che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Flavio Di Muro? Solo il tempo lo confermerà o no. La riunione, intanto, è stata rinviata.