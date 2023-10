Gli inglesi e la Liguria raccontati ai Martedì Letterari di Sanremo, "C'è un'anima condivisa, hanno fatto tanto per noi"

Al teatro del Casinò di Sanremo ha riscosso grande interesse la presentazione del volume: “Inglesi in Liguria – Castelli, ville, giardini, storie” (Sagep). L'opera di Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri si è svolta nell'ambito dei Martedì Letterari della casa da gioco e inaugura anche il nuovo anno accademico dell'Unitre Università delle Tre Età.





"L'anima di questo libro è condivisa, la troviamo in Liguria e UK. Un'anima condivisa che abbiamo messo nel libro, perchè tanti studiosi viventi hanno partecipato, quindi un'anima corale basata sull'amicizia. Si parte dal giardino di Villa Hambury e unisce in questo percorso ideale, la via degli inglesi che unisce ville e giardini della Liguria. È un viaggio della bellezza e serve a comprendere anche la legacy che questi amici inglesi ci hanno lasciato. - ha raccontato Francesca Centurione Scotto Boschieri - Dove c'è un inglese c'è un giardino. Sono meravigliosi giardini, ville e meravigliose storie. Abbiamo inglesi che non sono grandi turisti ma si sono stabiliti sul territorio, hanno contribuito, sono stati grandi benefattori della nostra comunità e hanno lasciato anche molto sport. Il prossimo sarà l'anno dello sport e quindi ragioneremo su questa eredità".

La Liguria è costellata da un incredibile patrimonio di parchi e residenze creati da illustri personalità inglesi che a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento scelsero la nostra regione come meta di villeggiatura invernale, dando vita a magnifici giardini esotici e ville dall’architettura insolita. Giovanni Ruffini, nel Dottor Antonio, il romanzo pubblicato a Edimburgo nel 1855 che diede un forte slancio alla Riviera ligure per il suo clima mite e la bellezza delle sue coste, descriveva la Liguria come 'mirabile estensione di coste ondulate di colline sopra un fondo di alte montagne distese in semicircolo da levante a ponente'. Il volume, riccamente illustrato, curato da Alessandro Bartoli e Francesca Centurione-Scotto Boschieri, con la partecipazione dei più autorevoli studiosi e ricercatori, è un tassello fondamentale per valorizzare e far conoscere, in Italia e all’estero, questo straordinario patrimonio culturale e architettonico.

Prossimo appuntamento con i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, il 31 ottobre alle 16.30. Ospite del nuovo incontro sarà il prof. Christian Parisot Direttore Modigliani Institut di Roma: presenterà il volume "Amedeo Clemente Modigliani La Vita" (Edizioni UTVI). Parteciperà la storica dell’arte Federica Flore. Inoltre saranno messi in esposizione anche alcuni disegni di Modigliani.