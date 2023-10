Settimana contro la violenza sulle donne, Aceb di Camporosso organizza tre eventi (Foto)

In occasione della settimana contro la violenza sulle donne l'associazione Aceb di Camporosso ha organizzato tre giorni di eventi.

Giovedì 16 novembre alle 20.30 vi sarà un corso di autostima presso la sala polivalente Giovanni Falcone a Camporosso, evento patrocinato dalla città di Camporosso. "Sviluppa fiducia in te per avere un'autostima sana ed equilibrata, fondamentale per avere delle relazioni soddisfacenti e una vita felice ed appagata" - dicono gli organizzatori - "Prenota la tua partecipazione scrivendo su WhatsApp al n° +39 345 85 17448: Partecipo al corso di autostima, il tuo nome e cognome. Iscrizione 15,00 euro a persona più gadget in omaggio. L’autostima comprende: la soddisfazione di sé, l’intima consapevolezza del proprio valore e la fiducia nella propria capacità di svolgere un determinato compito. Stimare noi stessi significa non mettere in discussione la nostra importanza e, di conseguenza, essere capaci di assumersi responsabilità nei confronti degli altri. Il rispetto per noi stessi, per i nostri bisogni, emozioni, potenzialità, aiuta ad entrare in un rapporto costruttivo con gli altri. Se questo rispetto manca (bassa autostima), anche il rapporto con gli altri ne viene profondamente condizionato. L’autostima è una valutazione che la persona dà di se stessa, è l’opinione generale, il valore che si attribuisce come persona. Tale valutazione varia tra due estremi: uno positivo ed uno negativo. Il corso è tenuto dalla dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dei progetti sociali di Aceb".

Venerdì 17 novembre alle 20.30 si terrà, invece, un corso di autodifesa. L'evento, patrocinato dalla città di Camporosso, è organizzato dal gruppo Buonavoglia, composto da Aceb Camporosso e dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, presso la sala polivalente Giovanni Falcone a Camporosso. "Un incontro per lezione di autodifesa femminile, rivolto esclusivamente a donne maggiorenni. E' consigliabile un abbigliamento sportivo. L'ingresso è a offerta libera" - fanno sapere gli organizzatori - "Lezione sarà tenuta dall'istruttore di 3° livello Secci Salvatore. Si può prenotare la propria partecipazione scrivendo su WhatsApp al n° +39 345 85 17448: Partecipo al corso di autodifesa femminile, il proprio nome e cognome".

Sabato 18 novembre alle 21, presso il teatro comunale di Ventimiglia, andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo Eco nel Silenzio, diretto e interpretato da Giorgia Brusco. Per info e prenotazioni biglietti contattare su WhatsApp il +39 345 85 17 448 oppure il +39 392 88 69 993. L'ingresso è di 13 euro. I biglietti sono disponibili anche online su Eventbrite cliccando qui. L'evento è patrocinato dalla città di Ventimiglia.

Oggi si sente parlare spesso di narcisismo. Spesso viene puntato il dito sul "cattivo": il Narciso di turno, spietato ed insensibile. Ma chi gli sta di fronte? Che ruolo ha Eco in tutto questo? Da queste due semplici domande nasce lo spettacolo che, ripercorrendo il mito greco di Eco e Narciso, attraverso le parole che Ovidio gli dedica nelle Metamorfosi, crea un parallelismo con una vicenda contemporanea di violenza e sangue vissuto da una coppia che in qualche modo reincarna le due figure mitologiche. Alla voce della donna di oggi che vive un rapporto fatto di silenzi, abbandoni, sensi di colpa, paura, smarrimento, fa da contraltare il Narciso di Ovidio che si consuma per amore di sé stesso avendo bisogno di nutrimento per coltivare la sua insana passione. Eco e Narciso, due facce della stessa medaglia, due opposti che sembrano avere un'anima comune. Condividono la disavventura di una passione impossibile, di una dipendenza dalla quale non riescono a liberarsi, sospesi in un circuito chiuso che li condanna ad una solitudine senza rimedio. Questa vicenda emotiva coinvolge l’energia vitale e i registri espressivi dei due che sembrano attrarsi senza incontrarsi mai veramente, perché incapaci di riconoscere primariamente se stessi. Da un lato Narciso, l'esaltazione dell'identità, che vede solo sé stesso, dall'altro Eco, l'abnegazione, incapace di vedere e di essere, che si annulla fino a che non scoprirà che l'Amore verso sé stessi è l'unica arma che può sollevarci e forse salvare entrambi. Un vorticoso racconto dell'amore, che il tragico epilogo non salva.