Imperia: l'Unione italiana ciechi e ipovedenti ha incontrato il comandante della Finanza

L'Unione italiana ciechi e ipovedenti imperiese ha incontrato il Comandante provinciale della Guardia di Finanza. Una rappresentanza sezionale composta dal presidente Fabrizio D'Alessandro, il vicepresidente Cesare Longordo e dalle consigliere Barbara Deiana e Patrizia Fedrighi, ha incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Omar Salvini.



Nel corso del colloquio, molto cordiale e costruttivo, la delegazione UICI ha messo a disposizione della forza armata la propria esperienza maturata in oltre 100 anni di esistenza. Il gruppo UICI ha esposto le problematiche inerenti le persone con difficoltà visive e approfondito la tematica dei cani guida che, nonostante le varie leggi consentano a questo importante ausilio dei non vedenti il suo libero accesso nei locali aperti al pubblico e sui trasporti pubblici.



"Ottobre è uno dei mesi molto importanti per il mondo dei non vedenti poichè si svolgono 2 rilevanti ricorrenze. - ricordano - La prima di prevenzione per la salvaguardia della vista e quest'anno si è svolta giovedì 12 con la Giornata mondiale della vista indetta dall'OMS, organizzazione mondiale della sanità e dallo IAPB agenzia internazionale della prevenzione della cecità, mentre la seconda di sensibilizzazione svolta lunedì 16 in occasione della Giornata nazionale del cane guida proposta dall'UICI e giunta alla diciottesima edizione".



L'Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus-ETS della sezione territoriale di Imperia ha aderito ad entrambi gli appuntamenti. "Per il primo evento ha organizzato la distribuzione del materiale informativo appositamente redatto per proteggere gli occhi in alcuni esercizi commerciali di Vallecrosia, in alcuni enti pubblici di Sanremo, nel Comune di Taggia e Riva ligure e in alcuni esercizi commerciali ed enti pubblici di Imperia - ricordano e in merito all'incontro al comando delle fiamme gialle, aggiungono - Ancora oggi non di rado si verificano episodi di discriminazione e intolleranza. Inoltre abbiamo lasciato materiale divlugativo sul mondo dei non vedenti, sull'importante progetto dei controlli ortottici sui bambini dai 3 agli 11 anni che la sezione imperiese sta portando avanti risquotendo sempre più consensi, sul cane guida e la guida ai servizi che spiega tutto ciò di cui si occupa la stessa sezione UICI imperiese"