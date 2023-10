Santo Stefano al Mare: approvato un progetto da 471mila euro per gli impianti sportivi al Ponte Romano

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha approvato il progetto, firmato dall’Arch. Marco Roggeri, per la riqualificazione estetica e funzionale degli impianti sportivi di strada Ponte Romano, per un costo complessivo di 471.000 euro.

Il Comune cofinanzierà l’intervento per 71.000 euro mentre i restanti 400.000 saranno oggetto di richiesta di finanziamento con un apposito bando, relativo alle ‘Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici’. E’ infatti previsto un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni nello stato di previsione del Ministero dell’interno.