Riunione di 'CittadinanzAttiva' per denunciare le gravissime carenze del settore sanitario in provincia

I Comitati territoriali di ‘CittadinanzAttiva’ si sono riuniti sabato scorso, per discutere sulle iniziative da intraprendere per informare i cittadini sulle gravi carenze della sanità pubblica.

“La privatizzazione della sanità – evidenzia l’associazione - è un’azione ostile verso i cittadini e verso la Costituzione. Continueremo a denunciare le lunghe liste di attesa, con il fine di indirizzare i cittadini a ricorrere alla sanità privata. Siamo di fronte ad una carenza cronica dei medici, che migrano in altre strutture e vanno in pensione senza che le Asl provvedano al ricambio. Senza parla della bassa retribuzione di tutto il personale sanitario costretto a cercare una migliore qualità della vita in altri Stati”.

Cittadinanzattiva-Imperia è un’organizzazione nazionale, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti e la cura dei beni comuni, non è un organo politico e non cerca un consenso elettorale.