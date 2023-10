Vallecrosia, l'opera salesiana ospita il convegno degli ex allievi Don Bosco (Foto e video)

Una giornata per rincontrarsi, stare insieme, ricordare e ringraziare Don Bosco si terrà presso l’opera salesiana di Vallecrosia domenica prossima, il 29 ottobre. I Salesiani ospiteranno, infatti, il convegno degli ex allievi Don Bosco.

Gli ex allievi di Don Bosco sono le persone che hanno partecipato, in un oratorio, in una scuola o in un’altra realtà salesiana e hanno ricevuto una preparazione alla vita, sulla base dei principi del sistema preventivo di Don Bosco: ragione, religione e amorevolezza. Arricchiti dalla formazione cristiana e dal carisma di Don Bosco, vivendo come “buoni cristiani e onesti cittadini”, sono testimoni nella vita quotidiana attraverso l’impegno apostolico basato sull'educazione ricevuta. "E' un momento di ritrovo degli ex allievi dell'oratorio e dell'istituto che in tanti anni sono passati in questa casa. Abbiamo invitato anche i sacerdoti che hanno insegnato e vissuto qui" - spiega don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Una giornata per incontrarsi, ritrovarsi e fare festa insieme in un clima familiare, vi sarà, però, anche un momento formativo e di preghiera".

Il programma dell'evento prevede alle 9 l'accoglienza con caffè e focaccia. Si potranno ammirare foto d'epoca e fare il tesseramento. Alle 10 si terrà, poi, l'assemblea sulle "Esperienze della famiglia Salesiani di Vallecrosia". Alle 12 verrà celebrata la santa messa mentre alle 13 vi sarà il pranzo conviviale. "E' un'iniziativa tradizionale" - racconta don Mario, il viceparroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Nel mondo salesiano c'è sempre stata, già dai tempi di Don Bosco, l'idea che i suoi ragazzi e allievi di scuola o oratorio volevano ringraziare Don Bosco per quello che ha fatto per loro. Dal 1800, perciò, una volta all'anno tutti tornano nel proprio oratorio o nella propria scuola per rivedere i vecchi salesiani, la scuola, l'oratorio e fare festa insieme per ringraziare dell'educazione ricevuta. E' una cosa molto bella e positiva".

L'evento è riproposto ogni anno dall'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia. "Ritroviamoci tutti a Don Bosco. Questo è lo slogan del presupposto significativo del convegno organizzato il giorno 29 ottobre dall'associazione ex allievi/allieve Don Bosco di Vallecrosia al quale tutti sono invitati a partecipare, in particolare i ragazzi e le ragazze che a suo tempo hanno frequentato gli istituti di Don Bosco e Maria Ausiliatrice, ora padri/madri, nonni/nonne, zii/zie" - dice il vicepresidente dell'associazione ex allievi Don Bosco di Vallecrosia Ciro Mariella - "Sarà una giornata basata sulla spensieratezza e la gioia di trovarsi dopo tanto tempo e interscambiarsi i fatti, le notizie e i ricordi del tempo passato".

Nei locali dove una volta vi era la scuola dei Salesiani ora vi è il centro professionale Cnos Fap che porta avanti la tradizione educativo-pedagogica di Don Bosco. "Fino agli anni 2000 c'era la scuola media dei Salesiani di Don Bosco, a partire dal 2001, invece, si è aperto il centro di formazione, sempre dei salesiani, e così portiamo avanti la tradizione della formazione professionale che Don Bosco inventò nel 1800" - dichiara Francesca Figini, direttrice del Cnos Fap di Vallecrosia - "Al momento abbiamo dei corsi di istruzione e formazione professionale rivolta ai ragazzi in uscita dalle scuole medie che possono scegliere il percorso per diventare cuochi, camerieri, elettricisti o operatori dell'accoglienza turistica".