Ospedaletti: per la festa più terrificante dell'anno ecco il ritorno delle mostruose installazioni di Luca Colombo

Anche quest'anno Ospedaletti si farà trovare pronta per la serata più terrificante del calendario. In occasione della festa di Halloween sarà infatti addobbata, come nel 2022, anche da installazioni particolarmente paurose pensate e create da Luca Colombo.



Dopo la ghigliottina della precedente edizione e meta di tantissimi selfie, per il 2023 l'artista di Ospedaletti si è inventato un’attrazione che sarà uno dei punti cardine della manifestazione del 31 ottobre. Spinto dall'entusiasmo dei commercianti di Piazza 4 Novembre che hanno acquistato il materiale necessario per dare vita all'attrazione (che verrà poi donata al comune) ha voluto costruire una iconica sedia elettrica. Coinvolto l'amico elettricista Manuel Spinelli, nel dopo lavoro i due si sono impegnati a dare forma ad una macchina infernale prendendo spunto da foto storiche e con effetti speciali che sorprenderanno gli astanti.



"Mi è sempre piaciuto Halloween e costruire qualcosa che possa far rabbrividire la gente mi ripaga dell'impegno. Tutto parte da un disegno, da lì parte la mia mente. Adoro cercare e curare il dettaglio e rendere il più possibile realistiche le mie creature così da poter suscitare emozioni alle persone che se le troveranno davanti! Quest'anno il mio amico Manu mi ha aiutato tantissimo a rendere veritiero e funzionante ciò che avevo immaginato su un foglio di carta".

Memori della grandissima affluenza dello scorso anno, Ospedaletti aspetta tanti adulti e bambini per fruire anche di queste bellissime creazioni.