La 46ª edizione del Premio Tenco inizia all’insegna delle Targhe e della tradizione (foto e video)

Una prima serata all’insegna della tradizione per la 46ª edizione della Rassegna della Canzone d’Autore Premio Tenco. Dalla sigla di apertura cantata da Ron sulle note dell’ormai tradizionale “Lontano lontano” alla poesia musicata di Niccolò Fabi (Targa Tenco come Miglior Canzone con “Andare oltre”) passando per la magia di Alice (Targa Tenco come Miglior Interprete con il suo “Eri con me”) che canta Franco Battiato e riporta l’Ariston in una dimensione senza tempo e spazio.

In mezzo il toccante ricordo di papà Enzo firmato Paolo Jannacci (premio Siae), la calda energia multiforme degli Almamegretta (Targa Tenco come miglior Album in Dialetto con “Senghe”), la chitarra di Armando Corsi e il senso del “nuovo” portato con eleganza da Daniela Pes (Targa Tenco come miglior Opera Prima con il suo album “Spira”). Il tutto per una serata da vero Tenco, spazio al cantautorato nella sua forma più pura e in tutte le sue sfumature di colore, dalla storia al futuro.

Quest’oggi il Tenco 2023 prosegue nel suo viaggio al grido di “Vengo anch’io” nel ricordo di Enzo Jannacci nel decimo anno della sua scomparsa.

Alle 12 appuntamento nella sede del Club Tenco alla ex stazione ferroviaria per le conferenze stampa degli artisti, mentre alle 15.30 al cinema Ritz è in programma la proiezione del film di Giorgio Verdelli “Vengo anch’io!” su Enzo Jannacci. Alle 18 nella Pigna, all’ex chiesa di Santa Brigida, il concerto di Armando Corsi, conduce Sergio Secondiano Sacchi.

Alle 21, infine, il live al Teatro Ariston con: Aeham Ahmad, Angelo Branduardi, Patrizia Cirulli, Carmen Consoli, Eugenio Finardi e Ron.