Mezzo milione di telespettatori (10,2% di share) per il Premio Tenco su Rai1

Buon riscontro di pubblico per il Premio Tenco su Rai1. L’ultima edizione della rassegna della canzone d’autore è stata trasmessa ieri in seconda serata e ha incollato davanti allo schermo 505.000 telespettatori per uno share del 10.2%.

Su Canale 5 “Coppa Italia Live” ha fatto il 7,8% (1.075.000 spettatori), mentre su Rai2 “Il buio della sala” ha ottenuto l’1,7% (200.000 telespettatori), mentre “Storie di donne al bivio” ha portato a casa il 4,2% di share (244.000 telespettatori).

Il Premio Tenco si conferma, quindi, anche un prodotto televisivo di buon successo sempre nell’ottica del rapporto tra Comune e Rai che va ben al di là della sola settimana del Festival.