Sanremo: con Alice, Almamegretta e Niccolò Fabi prende il via la 46ª Rassegna della Canzone d’Autore Premio Tenco

Al grido di “Vengo anch’io!”, in omaggio all’indimenticabile Enzo Jannacci, prende il via oggi il Premio Tenzo, la 46ª Rassegna della Canzone d’Autore in programma dal 19 al 21 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Questa sera sul palco saliranno: Alice (Targa Tenco come miglior Interprete di Canzoni con “Eri con me”), Almamegretta (Targa Tenco come miglior Album in Dialetto con “Senghe”), Armando Corsi, Niccolò Fabi (Targa Tenco come Miglior Canzone con “Andare oltre”), Paolo Jannacci (premio Siae) e Daniela Pes (Targa Tenco come miglior Opera Prima). Lo storico presentatore della rassegna Antonio Silva sarà affiancato per questa edizione dall’attore Paolo Hendel.

La prima giornata del Tenco 2023 si è aperta oggi, come da tradizione, con gli incontri nella sede del Club.

Ad aprire la serie di incontri con la stampa è stato Raiz, frontman degli Almamegretta: “È molto bello tornare qui, i voti della stampa sono molto importanti per un gruppo che non è immediatamente mainstream e non scala le classifiche e non ragiona sulle visualizzazioni e sui click. L'apprezzamento del pubblico passa anche da una lettura e da una recensione. Tra di noi c'è grande amicizia e forse qualcosa di più, siamo simili a una famiglia. La nostra attività è molto diradata con tutti i progetti che ognuno ha, solo i fortunatissimi possono portare avanti un solo progetto. Questo ultimo disco penso sia uno dei più belli che abbiamo fatto”.

Tra le Targhe Tenco 2023 anche Alice con il suo album “Eri con me”, premiato come Miglior Interprete. “Questo ultimo omaggio che ho dedicato a Franco Battiato ancora mi commuove - ha esordito una emozionata Alice nella sede del Club Tenco - questo album non poteva che chiamarsi “Eri con me”, è stato molto emozionante anche perché viene alla fine di un lungo periodo di concerti”.

Nell'edizione interamente dedicata a Enzo Jannacci non poteva mancare il figlio Paolo, grande protagonista della prima serata e dell'intera rassegna: “Il Premio Tenco ci dà la possibilità di ascoltare con attenzione determinate opere e non era una cosa così scontata. In periodi difficili come questi il Tenco ci dà la possibilità di un ascolto più profondo. Da quando è mancato mio papà ho questo desiderio di riallineare la figura di questo binomio padre-figlio che a volte si sfibra. Tutti hanno avuto un periodo di contrasto con il proprio padre, quando venivamo al Tenco lo chiamavo "Enzo", ma da quando non c'è più non me la sono più sentita. Ho il desiderio di ricompattare questo rapporto e allora lo chiamo sempre "papà"”.

Daniela Pes, Targa Tenco per la migliore Opera Prima, porta a Sanremo il racconto della sua terra, la Sardegna: “Sono contenta che il Tenco abbia abbracciato in maniera così affettuosa il mio disco, sono tanto felice di essere qui a far ascoltare la mia musica”.

La prima giornata del Tenco 2023 si è aperta anche con una novità di scaletta per il programma di sabato sera. Tosca non ci sarà, perché positiva al Covid. Al suo posto si esibirà sul palco Paolo Capodacqua.

Il saluto di Renzo Arbore al Premio Tenco 2023

Il programma di oggi

I PREMI TENCO 2023 – Annunciati anche i cinque Premi Tenco 2023, il riconoscimento assegnato dal Club Tenco dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Le tipologie del premio sono due: per cantautori e per operatori culturali. E sono: Carmen Consoli, Eugenio Finardi e Ron che si esibiranno venerdì 20 ottobre al Teatro Ariston, il cantautore brasiliano Tom Zé, (sabato 21 ottobre, Teatro Ariston) e Renzo Arbore (Premio Tenco per l’operatore culturale). Inoltre, impossibilitato ad esser presente lo scorso anno, Angelo Branduardi ritirerà il Premio Tenco 2022 (venerdì 20 ottobre, Teatro Ariston).

PREMIO SIAE – Novità assoluta di quest’anno sarà il Premio SIAE, un riconoscimento conferito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, per l’occasione, ad Enzo Jannacci. Al figlio Paolo sarà donato il primo brano depositato in SIAE dal cantautore.

LE TARGHE TENCO 2023 – Durante le tre serate, sul palco dell’Ariston si avvicenderanno anche i vincitori delle Targhe Tenco 2023: Vinicio Capossela (Miglior album dell’anno con “Tredici canzoni urgenti”) che si esibirà sabato 21 ottobre mentre Niccolò Fabi (miglior canzone per “Andare oltre”), Alice (Miglior Interprete con “Eri con me” ad ex aequo con Francesco Guccini e il suo “Canzoni da intorto”), Daniela Pes (Miglior Opera prima con “Spira”) e gli Almamegretta (Miglior Album in dialetto con “Senghe”) giovedì 19 ottobre. Saranno presenti anche i produttori Mimmo Ferraro e Marco Rovelli che ritireranno la targa Miglior album a progetto per “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza”. La Targa Tenco è il più prestigioso riconoscimento d’Italia di cui vengono insignite le migliori produzioni discografiche italiane sul terreno della canzone d’autore. L’iniziativa è nata nel 1984.

PREMIO YORUM – È il pianista siriano-palestinese Aeham Ahmad il Premio Yorum 2023 e porterà la sua musica sul palco del Teatro Ariston, sabato 21 ottobre. Istituito nel 2020 dal Club Tenco, in collaborazione con Amnesty International Italia, il Premio Yorum intende dare visibilità agli artisti che, spesso mettendo a rischio la loro stessa vita, lottano per la libertà e i diritti umani in tutto il mondo.



Si esibiranno, inoltre, i cantautori Tosca e Flavio Giurato (entrambi sabato 21 ottobre). A condurre le tre serate saranno, lo storico presentatore Antonio Silva e l’attore Paolo Hendel.

Come da tradizione sul palco dell’Ariston saliranno emergenti selezionati tra i partecipanti a Il Tenco Ascolta (la serie di live organizzati dal Club Tenco in giro per l’Italia, durante i quali vengono invitati ad esibirsi i cantautori ritenuti più interessanti tra gli emergenti o già presenti sulla scena italiana): quest’anno ci sarà Leti Dafne, sabato 21.

EVENTI DURANTE TUTTO IL GIORNO – Tra gli appuntamenti pomeridiani all’ex chiesa Santa Brigida, in collaborazione con Pigna Mon Amour, ci saranno i concerti di Paolo Capodacqua, (giovedì 19) di Armando Corsi (venerdì 20) e di Patrizia Cirulli con lo spettacolo in “Fantasia – Le poesie di Eduardo De Filippo” (sabato 21) mentre nella sede del Club, spazio alle presentazioni dei libri dei giornalisti Enzo Gentile (“Enzo Jannacci. Ecco tutto qui” – Hoepli), Felice Liperi (“Faccette nere – Inni e canzoni all’origine del razzismo italiano” – Manifestolibri) giovedì 19 e Michele Neri (“Cantautori e cantautrici del nuovo millennio. Dizionario” – Iacobelli Editore) sabato 21.

Immancabile la proiezione del film “Enzo Jannacci Vengo anch’io” di Giorgio Verdelli a cui sarà presente l’autore (presso il Cinema Ritz, venerdì 20), recentemente presentato al Festival di Venezia. Nel programma anche una tavola rotonda dal titolo “L’inflazione della musica – Lo sviluppo delle piattaforme digitali e l’accrescimento esponenziale dei cantautori italiani” (sabato 21)