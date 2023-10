Il Club Tenco dà l'addio al presidente Sergio Staino: “Era capace di una amicizia totale, disinteressata, sconsiderata” (Video)

Si chiude l’edizione 2023 del Premio Tenco, si chiude una pagina di storia del Club Tenco. Sergio Staino ha salutato tutti ed è andato dall’altra parte nel ricordo di un mondo musicale che da questa mattina non fa altro che pensare a lui e all’impronta che ha lasciato nella cifra della rassegna.

Sergio Staino ha scelto di uscire di scena nel giorno che vede chiudersi il sipario sulla 46ª edizione di un appuntamento cardine del cantautorato italiano, organizzato dal Club che ha presieduto negli ultimi anni lasciando la sua firma indelebile senza mai cedere a compromessi.

La notizia è piovuta dal cielo questa mattina, poco prima delle conferenze stampa che alle 12, nella sede del Club, aprono le giornate del Premio Tenco.

“L’arrivo di Sergio Staino è stato determinante per noi - così Antonio Silva, storico presentatore del Premio Tenco, ha annunciato la morte di Sergio Staino nella sede del Club - aveva una capacità e una intelligenza straordinarie, ha capito e ha trovato gli strumenti per rilanciare il nostro lavoro. Sergio era capace di una amicizia totale, disinteressata, sconsiderata. È stato ed è per noi un onore averlo qui, oggi e sempre”.

“La perdita di Sergio per noi è pesantissima - così lo ricorda, visibilmente commosso, Francesco Maccario, il “custode” della sede del Club Tenco - il suo percorso all’interno del Tenco è stato fondamentale, ci ha portato tante cose meravigliose. È assurdo che sia successo oggi, ma abbiamo la possibilità di ricordarlo e festeggiarlo tutti insieme. Siamo tutti sconvolti”.

“Caro Sergio, siamo qui per te e grazie a te, questo nuovo Tenco ti deve tanto - ha detto Stefano Senardi - mi ritengo una persona fortunata per essere vissuto nella tua epoca e per averti conosciuto ed esserti stato molto amico. Questo è un brutto giorno, Sergio”.

L'intera giornata, l'ultima del Premio Tenco 2023, sarà dedicata al ricordo di Sergio Staino e anche questa sera non mancheranno gli omaggi sul palco del Teatro Ariston. Il Club, intanto, è già al lavoro per iniziative che nei prossimi anni tengano sempre viva e alta la memoria del presidente che ha saputo ridisegnare il Club dandogli nuova linfa.