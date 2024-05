A Camporosso alla scoperta delle erbe spontanee urbane con Marco Damele

“Camporosso si è trasformata in un palcoscenico naturale per l’evento più verde dell’anno. La giornata dedicata al riconoscimento e censimento delle erbe spontanee urbane ha visto la partecipazione entusiasta di cittadini e appassionati di botanica, guidati dalla competenza dello scrittore e botanico Marco Damele. L’evento, oltre a essere un’occasione educativa e di scoperta, ha celebrato l’uscita del suo nuovo libro “Liguria Selvatica”, una pubblicazione della Antea Edizioni di Taggia che promette di essere una guida indispensabile per gli amanti della flora ligure”. Così intervengono gli organizzatori dell'evento in programma ieri a Camporosso.