Aromatica 2024: all'85 cocktail bar di Diano Marina il Concorso Cocktail di Confcommercio

Nella cornice suggestiva di Aromatica, la manifestazione che celebra le fragranze e i sapori delle aromatiche, si è svolta oggi la premiazione dei concorsi promossi da Confcommercio del Golfo Dianese. Un incontro tra l'arte della mixology e la freschezza delle erbe aromatiche ha dato vita a una competizione avvincente, mentre i negozi si sono trasformati in scenari incantati, catturando l'immaginazione di residenti e visitatori.

Concorso Cocktail: la creatività diventa miscela perfetta. Sette bar del Golfo hanno dato vita a cocktail unici e seducenti, dove le aromatiche hanno svolto il ruolo di protagonisti indiscussi. Un confronto all'ultima miscela, con la creatività e l'abilità dei bartender che hanno saputo stupire e deliziare i palati della giuria di esperti. La giuria, composta da illustri figure del settore tra cui Danila Ghirardi, Sommelier FISAR, Marco Gorlero, Presidente Confcommercio Città di Imperia, e Luca Spandre, Assessore al Turismo di Diano Marina, ha valutato le creazioni tenendo conto di diversi criteri quali tipicità, originalità, presentazione, equilibrio e abbinamento con il piatto.



Ecco i vincitori:

Al terzo posto, TiroVino di San Bartolomeo al Mare, con il suo "Special wine", creato dalla bartender Carla Girimondi. Al secondo posto, il Cafè del Mar di Diano Marina, con il cocktail "Sciuscià & sciorbì", ideato dal brillante Andrea Goluja. Vincitore del primo premio è stato l'85 cocktail bar di Diano Marina, con il suo "Borragine, burro e salvia", firmato dal genio di Simone Carotta. Un cocktail che ha saputo conquistare la giuria per la sua originalità e raffinatezza, offerta al pubblico in degustazione.



Concorso vetrine: una festa per occhi e olfatto

I negozi del Golfo dianese si sono trasformati in autentiche opere d'arte, grazie al Concorso Vetrine. Qui, la magia delle aromatiche si è fusa con l'arte del commercio, dando vita a scenografie incantate che hanno catturato l'attenzione di tutti. Una giuria di esperti ha valutato con attenzione l'attinenza al tema, l'originalità e l'esecuzione delle vetrine, decretando infine il vincitore: la vetrina aromatica premiata come migliore è stata quella de "Le vedove allegre", il negozio di fiori situato in corso Roma a Diano Marina. Un'opera che ha saputo raccontare le aromatiche con creatività e maestria, conquistando i cuori della giuria e del pubblico.



La cerimonia di premiazione, che si è svolta nel cuore della manifestazione, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Cristiano Za Garibaldi, Sindaco di Diano Marina, Davide Trevia, Presidente provinciale di Feralberghi, e Alessandro Piana, Vice Presidente della Regione Liguria, oltre al Presidente di Confcommercio Golfo Dianese Paolo Saglietto, all'Assessore alla cultura Sabrina Messico e Luca Erba, direttore Confcommercio provinciale.



In questo giorno di festa e celebrazione, l'arte, la creatività e il talento hanno trovato la loro massima espressione, regalando momenti di gioia e ispirazione a tutti i partecipanti di Aromatica