Maltempo e allerta arancione: a Sanremo aperto il Coc, Frattarola "Le piogge più forti domattina" (Foto e Video)

Aperto come previsto il Coc in Comune a Sanremo alle 22, in corrispondenza dell’inizio dell’allerta arancione diramata oggi dall’Arpal e, ovviamente, la Protezione Civile si è messa subito al lavoro tra l’ufficio di palazzo Bellevue e le pattuglie in giro per la città.

A coordinare le operazioni, iniziate proprio con le prime piogge della grossa perturbazione che sta arrivando sull’Italia e sulla nostra provincia, Claudio Frattarola comandante della Polizia Municipale: “Abbiamo già mandato tutte le pattuglie sul territorio – ha detto – per monitorare tutte le criticità, ovvero sottopassi, tombini, rii e torrenti. Al momento piove poco ma le previsioni sono di precipitazioni stanotte e soprattutto domattina”.

State monitorando le previsioni, quali sono le ultime: “Ci basiamo ovviamente sui radar e sui modelli matematici. Al momento sembra che la situazione notturna sia non particolarmente pressante ma, dalla mattinata da domani dovrebbe peggiorare. C’è anche il problema della mareggiata e dei venti di burrasca, con la difficile situazione che si registrerà alla foce dei torrenti. Sarà comunque una notte di duro lavoro, ma andremo avanti anche per tutta la giornata di domani”.

Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, questa sera in Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale, con la presenza anche dei Vigili del Fuoco. Per tutta la durata dell’allerta arancione, scattata alle 22 e prevista fino alle 15 di domani, venerdì 20 ottobre, verrà monitorata la situazione su tutto il territorio con l’evolversi del fronte principale della perturbazione.

“Ci attende una notte certamente complessa - dichiara il presidente Toti - con precipitazioni importanti. I francesi nell'area di Nizza hanno diramato un'allerta rossa, segno che si aspettano l'incrocio tra correnti calde e fredde su quel versante delle Alpi marittime. Noi ci aspettiamo piogge copiose sia a Ponente che a Levante, Genova compresa, a causa dell'aria calda del Mar Ligure, ancora molto caldo, che si scontrerà con le correnti fredde della perturbazione. Prevediamo che la fase più complessa possa essere dopo la mezzanotte e fino all'alba. Per questo raccomandiamo a tutti grande prudenza e attenzione. E ringraziamo gli uomini e le donne della nostra Protezione Civile che, insieme ai Vigili del Fuoco, lavoreranno per tutta la notte per garantire la nostra sicurezza".

Ora, ovviamente, grande attenzione sulla grossa perturbazione che sta arrivando e che ha costretto l’Arpal ad emanare l’allerta meteo arancione, fino alle 18 di domani.

Scuole chiuse

I plessi scolastici saranno tutti chiusi a: Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, san Lorenzo, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Airole, Castellaro e tutti i piccoli centri dell'entroterra. Deve ancora decidere Imperia che farà la sua scelta dopo le 16.

L'allerta arancione nella nostra provincia (zona A), è stata decisa da questa sera alle 22 e fino alle 18 di domani pomeriggio per i bacini medi e grandi e fino alle 22 per i piccoli e medi. Per il resto della regione è stata così modulata: nella zona B (savonese e ponente genovese) gialla fino alle 22 e arancione dalle 22 alle 15 di domani; in zona C (levante genovese, spezzino Tigullio) gialla fino alle 22, poi arancione fino alle 15 di domani e quindi nuovamente gialla fino a mezzanotte; in zona D (entroterra savonese) arancione dalle 22 di stasera alle 15 di domani e, in zona, gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 e poi gialla fino alla mezzanotte di domani; in zona E (entroterra di Genova e Val Fontanabuona) gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 e gialla fino alla mezzanotte di domani.

Fino alle 22 di questa sera persiste una situazione perturbata con alternanza di momenti asciutti a temporali anche forti. In serata aumenta l’instabilità a causa di un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a Ponente, domani mattina più a Levante. Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Atteso miglioramento dal primo pomeriggio.

Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi. Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi. Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l’instabilità sul Levante. Sotto le previsioni.

OGGI: intensificazione del flusso umido meridionale determina un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali in rinforzo su C, rafficati specie sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso.

DOMANI: un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

SABATO: un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.