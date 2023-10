Confermate le previsioni di stamattina: allerta arancione in tutta la Liguria, scuole chiuse ovunque

Allerta arancione in tutta la Liguria, da questa sera alle 22 e fino alle 18 di domani pomeriggio per i bacini medi e grandi e fino alle 22 per i piccoli e medi.

Fino alle 22 di questa sera persiste una situazione perturbata con alternanza di momenti asciutti a temporali anche forti. In serata aumenta l’instabilità a causa di un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a Ponente, domani mattina più a Levante. Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Atteso miglioramento dal primo pomeriggio.

Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi. Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi. Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l’instabilità sul Levante. Sotto le previsioni.

OGGI: un flusso umido prefrontale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti/organizzati su A, parte orientale di B, C ed E. Fenomeni più diffusi e insistenti su C con intensità moderata o puntualmente forte e cumulate areali significative. Dalla sera l'intensificazione del flusso umido meridionale determina un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali in rinforzo su C, rafficati specie sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso.

DOMANI: un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

SABATO: un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.

Ora arriveranno le decisioni dei sindaci ma è quasi certo che in tutti i comuni le scuole saranno chiuse. Al momento viene confermata la chiusura dei plessi scolastici a: Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Airole, Castellaro, Cervo, Diano Marina e tutti i piccoli centri dell'entroterra. Devono ancora decidere gli altri comuni.

A Cervo, inoltre, è stata disposta: la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e in concessione a terzi siti in fregio a Via Steria, nonché la chiusura di tutte le aree in concessione a terzi esistenti lungo il torrente Steria; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; la chiusura dei parcheggi pubblici siti in Via della Foce; la chiusura dei giardini e parchi pubblici; la chiusura degli impianti sportivi insistenti sul territorio del Comune di Cervo; la chiusura del Cimitero comunale; la chiusura del guado sul torrente Steria di collegamento tra il Comune di Cervo e il Comune di San Bartolomeo al Mare.

A Diano Marina, oltre alle scuole, sono previste anche le chiusure: del circolo per anziani "Ada Carlotta Garibaldi" in via Genova 44, del guado in attraversamento del torrente San Pietro, della strada lato torrente San Pietro, della bocciofila, del sottopasso del porto, del Palazzo del Parco, del transito pedonale e veicolare del tratto di Strada Gorleri lungo Rio Mortula privo di muro d'argine situato a monte del ponte di collegamento tra Strada ai Gorleri e Via Sori, del transito pedonale tra Via Aurelia Ovest (presso Hotel Villa Igea) e Via Sant'Anna Cavo e Via G.L. Martino e il divieto di accesso a tutte le spiagge libere e in concessione, ai moli aperti al pubblico e alla strada S.S. n. 449 (Incompiuta) a partire dalla zona Molo Cavour fino al confine con il Comune di Imperia, nonché il divieto di svolgimento di ogni manifestazione.

A Vallecrosia per i residenti, per i domiciliati, e per le attività commerciali, di servizi, agricole e artigianali site in aree a rischio di esondazione con particolare riferimento a quelli inseriti nelle arre contraddistinte da una pericolosità idraulica molto elevata (R4), in particolare Via Roma, Via Colombo, Via A. Custodi, Via San Vincenzo, Via A. Moro, le zone limitrofe ai confini con i Comuni di Camporosso e Bordighera verso il mare, evitare di occupare o pernottare nei locali sottostanti ai locali sottostanti al piano strada o comunque allagabili; predisporre idonee paratie a protezione dei locali a piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati; chiudere aree di parcheggio poste nel piano seminterrato di Via I Maggio, Via Roma, quelli situati a bordo fiume, l’ufficio postale, il supermercato Eurospin, le attività commerciali e no situate in Via Roma.