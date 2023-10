Maltempo: scesi tra 15 e 40 mm di pioggia in provincia, ora l'attesa per la grossa perturbazione

E’ transitata la prima perturbazione che, da questa mattina ha colpito la nostra provincia, in attesa di quella più forte che passerà da questa sera intorno alle 22. Le piogge, al momento, non hanno creato particolari problemi al territorio e, almeno per ora non si registrano particolari danni.

Questa la situazione, alle 15, dei millimetri di pioggia caduti:

Seborga 39, Montalto e Ceriana 36, Ventimiglia 34, Triora 33, Cipressa e Borgomaro 32, Sanremo, Pontedassio e Bajardo 31, Imperia 29, Montegrosso Pian Latte 28, Pieve di Teco 27, Castelvittorio 24, Pigna e Dolceacqua 23, Pornassio 18, Rocchetta Nervina, Apricale e Verdeggia 17, Airole 14, Nava 13.

In lievissimo rialzo i corsi d’acqua, con la situazione ampiamente sotto controllo

L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a +0,19: in questo caso ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5. Il torrente Impero è a -0,28 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto, sia a Montalto a 1,12 (livelli di allerta a 5 e 7) che località Merelli a 0,80 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,04 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,58 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,31 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,25 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia -0,18 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Le temperature sono in lieve aumento rispetto a ieri, anche per la copertura del cielo, tra gli 8 e i 13 gradi nell’entroterra e tra i 16 e i 19 gradi sulla costa.

Ora, ovviamente, grande attenzione sulla grossa perturbazione che sta arrivando e che ha costretto l’Arpal ad emanare l’allerta meteo arancione, dalle 22 di questa sera alle 18 di domani. Attenzione, perché verso le 16.30 arriverà un primo ‘assaggio’ del fronte che transiterà velocemente sulla nostra provincia, provocando nuove piogge, ma il grosso è previsto intorno alle 21.30/22. In questo momento la perturbazione è sulla Spagna ed è particolarmente intensa. Anche Meteo France ha messo in allerta arancione la Costa Azzurra. Questa sera aprirà il Coc a Sanremo.

Scuole chiuse

I plessi scolastici saranno tutti chiusi a: Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, san Lorenzo, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Airole, Castellaro e tutti i piccoli centri dell'entroterra. Deve ancora decidere Imperia che farà la sua scelta dopo le 16.

L'allerta arancione nella nostra provincia (zona A), è stata decisa da questa sera alle 22 e fino alle 18 di domani pomeriggio per i bacini medi e grandi e fino alle 22 per i piccoli e medi. Per il resto della regione è stata così modulata: nella zona B (savonese e ponente genovese) gialla fino alle 22 e arancione dalle 22 alle 15 di domani; in zona C (levante genovese, spezzino Tigullio) gialla fino alle 22, poi arancione fino alle 15 di domani e quindi nuovamente gialla fino a mezzanotte; in zona D (entroterra savonese) arancione dalle 22 di stasera alle 15 di domani e, in zona, gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 e poi gialla fino alla mezzanotte di domani; in zona E (entroterra di Genova e Val Fontanabuona) gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 e gialla fino alla mezzanotte di domani.

Fino alle 22 di questa sera persiste una situazione perturbata con alternanza di momenti asciutti a temporali anche forti. In serata aumenta l’instabilità a causa di un richiamo più intenso di correnti meridionali che favoriscono un’ulteriore intensificazione dei fenomeni con possibilità di temporali localmente lenti o stazionari. Stasera la situazione sarà più critica a Ponente, domani mattina più a Levante. Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali. Atteso miglioramento dal primo pomeriggio.

Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi. Dalla serata di oggi mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi. Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l’instabilità sul Levante. Sotto le previsioni.

OGGI: un flusso umido prefrontale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti/organizzati su A, parte orientale di B, C ed E. Fenomeni più diffusi e insistenti su C con intensità moderata o puntualmente forte e cumulate areali significative. Dalla sera l'intensificazione del flusso umido meridionale determina un'alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali in rinforzo su C, rafficati specie sui rilievi. Mare in aumento a molto mosso.

DOMANI: un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

SABATO: un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.