Maltempo sulla provincia: scesi tra 10 e 20 millimetri ma preoccupa il fronte in arrivo nelle prossime ore

Confermate per ora le previsioni del tempo, con l’inizio dello stato di allerta ‘giallo’, alla mezzanotte appena trascorsa. Il termine è fissato per le 15 ma, attenzione, perché sarà uno stop momentaneo e che vedrà comunque piogge a macchia di leopardo, sia nella nostra provincia che in tutta la regione dove, tra l’altro, l’allerta è arancione, il livello massimo per i temporali.

Fino ad ora sono scesi tra i 10 e i 20 millimetri di pioggia sulla nostra provincia, dove non si registrano particolari problemi, almeno per il momento. Le piogge più forti, come previsto da Arpal, stanno colpendo soprattutto la zona di La Spezia e del Levante regionale, ma non è escluso che, già nel corso della mattinata venga diramata una nuova allerta anche per l’imperiese.

I modelli matematici e le cartine, infatti, evidenziano il grosso fronte che ancora deve raggiungere Spagna e Francia e che, tra la serata di oggi e domani, si insedierà sul Nord-Ovest della penisola, compresa la nostra provincia. Sempre secondo le previsioni è prevista la caduta di oltre 100 mm di pioggia, diffusi in diverse ore ma l’attenzione è massima.

Il livello dell’allerta meteo potrebbe essere elevato, tra l’arancione e il rosso, anche se ovviamente bisognerà attendere le decisioni degli esperti e di Arpal. C’è preoccupazione per la possibile forza della perturbazione, anche in funzione del fatto che praticamente, fino a pochi giorni fa era il caldo a prevalere e il terreno non è pronto a ricevere una grossa quantità d’acqua.