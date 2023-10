Sanremo: domani chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo arancione

In relazione all'allerta meteo arancione emanata da Arpal-Protezione civile, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti a partire da questa sera alle ore 22 e fino a domani alle ore 15, si predispone la sospensione di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani venerdì 20 ottobre.

Fino al termine dello stato di allerta meteo arancione previsto per domani alle ore 15, rimarranno chiusi anche i cimiteri, i parchi e gli impianti sportivi comunali e sarà vietato l’accesso al molo lungo di porto vecchio.

Inoltre, saranno sospese le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade in via della Repubblica.

Da questa sera verrà aperto il Centro Operativo Comunale per un costante monitoraggio del territorio.

Si ricorda che in caso di bisogno sarà possibile contattare il Pronto Intervento al numero 800602800.