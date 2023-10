Maltempo e allerta arancione: piogge fino a 140 millimetri nella notte ma soprattutto nell'entroterra

Piogge intense soprattutto in montagna e, in particolare nelle valli Roya e Nervia, a Ponente della nostra provincia nel corso della notte, che ha visto l’avvio dello stato di allerta ‘arancione’ dalle 22 di ieri.

La centrale operativa della Protezione civile regionale conferma che non sono stati segnalati danni di rilevo, anche se sul territorio le precipitazioni sono state copiose, soprattutto a ponente al confine con il Piemonte e la Francia, e si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco per rimuovere dalle strade alberi e rami caduti per il forte vento, che hanno determinato disalimentazione della linea elettrica a Mallare, Arma di Taggia e in Valle Stura.

Nella notte si sono registrate forti raffiche di vento, con punte di 150 km/h sulle alture di Ronco Scrivia, 124 km/h a Casoni di Suvero, 120 km/h sulle alture di Sori. Sono possibili ulteriori rinforzi della ventilazione nel corso della mattinata. Mare in ulteriore aumento durante la giornata odierna, con onda significativa – registrata alle ore 4 - di 2,20 metri alla boa di Capo Mele. Le precipitazioni nella notte si sono concentrate nell’Imperiese e nel Savonese: le intensità orarie maggiori sono state a Pigna con 41,8 mm, e a Sassello, con 40 mm, e svariate sono state le località con cumulate superiori ai 100 mm/12ore. Le temperature sono schizzate verso l’alto in corrispondenza dell’ingresso dei caldi venti meridionali: in alcune località, specialmente nel savonese, il termometro è praticamente raddoppiato nel giro di un paio d’ore (Sassello da 10°C a 20°C). Record del caldo a Levanto, dove si sono registrati 23,5 gradi alle 6 di mattina.

“Il fronte di precipitazione più intenso è atteso transitare nel corso della la mattinata e sarà il momento più delicato, accompagnato dalla formazione di celle temporalesche – spiega l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Nel Ponente le precipitazioni sono state già abbondanti, fortunatamente senza causare gravi danni. Attenzione massima anche sul mare: è in corso una mareggiata che si annuncia intensa, in ulteriore aumento nelle prossime ore. Le previsioni di Arpal indicano un miglioramento pomeridiano dal Ponente, mentre resterà perturbato ed instabile il Levante ligure. Per una valutazione aggiornata bisognerà attendere il bollettino meteo che verrà emesso in tarda mattinata L’invito è sempre quello a non abbassare la guardia e a tenersi informati sull’andamento dell’allerta sui canali istituzionali”.

Precipitazioni (la situazione alle 6)

Piogge che hanno visto però il picco massimo a Pieve di Teco con 140 millimetri, dove in 4 ore ne sono scesi 70. Subito dietro Verdeggia, frazione di Triora. Ecco i millimetri di pioggia caduti in ogni singola città, dove sono presenti le centraline di Arpal (fino alle 6): Pieve di Teco 140 (70 tra le 2 e le 6), Verdeggia 120 (70 tra le 2 e le 5), Pigna 117 (61 tra le 2 e le 4), Apricale 100 (41 tra le 2 e le 3), Triora 100 (52 tra mezzanotte e le 4), Colle d’Oggia 97, Bajardo 89 (20 tra mezzanotte e l’una), Montalto 84 (22 tra mezzanotte e l’una), Airole 83 (dei quali 39 tra le 3 e le 4), Castelvittorio 80, Ceriana e Pornassio 76, Roccheta Nervina 71 (dei quali 30 tra le 3 e le 5), Dolceacqua 67, Borgomaro 62, Col di Nava 57, Sanremo 49, Dolcedo 45, Ventimiglia 46, Borgomaro 45, Montegrosso Pian Latte 44, Cipressa 41, Imperia 31.

Fiumi e torrenti in salita

I fiumi e i torrenti sono saliti di livello, ma non destano al momento alcuna preoccupazione. Sotto osservazione, al momento, solo l’Argentina nella zona di Taggia ed il Nervia ad Isolabona. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a un picco massimo di 1,32 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,14 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto, a Montalto a 3,14 (livelli di allerta a 5 e 7) e in località Merelli a 1,89 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,22 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,64 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,60 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,58 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia -0,04 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Venti in aumento

Vento forte soprattutto in alta montagna dove troviamo il picco massimo ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 119,88 km/h, seguito da: Borgomaro 70,56, Ventimiglia 69,48, Dolceacqua 56,52, Sanremo ed Imperia 50,40, Pornassio 42,12, Cipressa 30,96. Alla boa di Capo Mele ha raggiunto i 54 km/h.

Temperature miti

Le temperature sono state, tutto sommato, miti con l’unica sotto i 10 gradi a Poggio Fearza (8,9 gradi). Sopra i 10 troviamo: Verdeggia 13,3, Nava, 13,7, Triora e Bajardo 14,3, Pornassio 14,9. Sulla costa si passa ai 19,1 di Ventimiglia, 20 a Cipressa, 20,8 a Sanremo e 21,3 ad Imperia.

Previsioni

Ora ovviamente l’interesse si sposta sulla prima mattinata e, le immagini che arrivano dal satellite ed i modelli matematici, consegnano una situazione che sembra meno peggio del previsto. Dalle 7 riprenderà a piovere sulla provincia ma sembra che il ‘grosso’ della perturbazione prevista tra le 8 e le 11 del mattino stia ‘virando’ verso Nord. Rimane comunque la preoccupazione dei previsti venti, più forti di quanto visto nella notte, e delle mareggiate nel corso della giornata.

OGGI: un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

DOMANI: un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.

Scuole chiuse

Ricordiamo che i plessi scolastici saranno tutti chiusi a: Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, san Lorenzo, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Airole, Castellaro e tutti i piccoli centri dell'entroterra. Imperia ha deciso invece di tenere le scuole aperte.

L'allerta

L'allerta arancione nella nostra provincia (zona A), è stata decisa da ieri sera alle 22 e fino alle 18 di oggi pomeriggio per i bacini medi e grandi e fino alle 22 per i piccoli e medi. Per il resto della regione è stata così modulata: nella zona B (savonese e ponente genovese) gialla fino alle 22 e arancione dalle 22 alle 15 di oggi; in zona C (levante genovese, spezzino Tigullio) gialla fino alle 22, poi arancione fino alle 15 di oggi e quindi nuovamente gialla fino a mezzanotte; in zona D (entroterra savonese) arancione dalle 22 di ieri alle 15 di oggi e, in zona E (entroterra di Genova e Val Fontanabuona) gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 e gialla fino alla mezzanotte.