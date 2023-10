Pioggia forte ma fortunatamente pochi danni in Costa Azzurra: 36 evacuazioni a Tenda

Scuole chiuse, 760 Vigili del Fuoco e 530 gendarmi pronti ad intervenire. Questa la situazione per lo stato di allerta in Costa Azzurra, dove ovviamente ha piovuto tutta la notte, come nella nostra provincia.

I problemi più grossi si registrano nell’entroterra. A Tenda sono state evacuate, a scopo precauzionale, 36 abitazioni anche se il flusso dei corsi d’acqua non desta preoccupazioni.

Qualche strada dell’entroterra della Còte è interrotta a causa di piccole frane e cadute massi mentre il piccolo centro di Saint Martin Vesubie è senza corrente. Anche sulla Costa Azzurra è atteso il passaggio del nuovo fronte, verso le 7.