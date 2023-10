Pioggia, vento e temporali in arrivo: tra giovedì e venerdì previste precipitazioni e una mareggiata

Quest’oggi c’è uno stato di allerta meteo ma non riguarda la nostra provincia. Si tratta di un ‘giallo’ per temporali che riguarda il centro ed il Levante della Liguria, anche se qualche goccia di pioggia è caduta anche nell’estremo Ponente.

Ma, quello che preoccupa di più è la perturbazione che si sta avvicinando al Nord-Ovest della penisola (e che colpirà anche l’imperiese) tra domani e venerdì. Qualche precipitazione si paleserà anche nel corso delle prossime ore ma le prime vere piogge arriveranno questa sera. Si tratta di un ‘assaggio’ della perturbazione più grossa che, al momento si trova sulla parte Ovest della Francia e si sta minacciosamente avvicinando.

Pioverà, secondo le previsioni che dovranno essere confermate più tardi, per tutta la giornata di giovedì. Saranno precipitazioni a tratti intense ma che, anche in questo caso, dovrebbero fare da preludio a piogge e temporali intensissimi per tutta la giornata di venerdì. E, in questo caso, saranno pure conditi da venti molto forti, che potrebbero portare mareggiate su tutto il litorale.

Si tratta, insomma, della tanto attesa pioggia che possa finalmente mitigare la siccità che attanaglia la nostra zona da mesi, ma c’è anche il timore che possa anche provocare gravi danni. Il terreno è ovviamente secco e non è pronto a ‘ricevere’ una così grossa quantità d’acqua in poco tempo. Il timore di rivivere situazioni simili a quelle degli anni passati è elevato e anche il cambio di temperature in poche ore fa mettere in guardia chi si occupa di previsioni meteo e le Istituzioni sul territorio.

C’è attesa per capire come si evolverà la situazione e, soprattutto, per le prime decisioni dell’Arpal che quasi certamente emanerà, nella tarda mattinata, una allerta meteo per domani. Per capire la ‘forza’ delle perturbazioni sarà proprio il primo livello di allerta che uscirà oggi, tenuto conto che quella di domani sarà più blanda di quella di venerdì. Occhi verso il cielo, quindi, ma anche uno sguardo a previsioni e app dedicate, per essere pronti alla prima vera e propria perturbazione di un autunno che, pur in ritardo, si preannuncia preoccupante.