Bordighera: sabato la presentazione di "8 settembre, i segreti svelati" con Paolo Ghibaudo

Sabato 21 ottobre alle 16, alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera in via Romana 52, Paolo Ghibaudo presenta "8 settembre, i segreti svelati. Indagine sui giorni che hanno cambiato l'Italia” (Idrovolante Edizioni). Nel corso dell’incontro, cui parteciperà anche lo storico Guido Pizzorno, l’autore approfondirà personaggi e vicende di quel tragico capitolo di storia, che nel volume viene ricostruito con un focus quotidiano tra il 27 agosto ed il 9 settembre 1943.



"Alla base di tutta l’opera si pone la ricerca accurata ed attenta di Paolo Ghibaudo, che ha analizzato e comparato un numero amplissimo di fonti e testimonianze e si è avvalso della più vasta biblioteca specialistica sull’argomento ad oggi esistente in Italia, da lui stesso raccolta. - ricordano dal Comune - Paolo Ghibaudo è dottore di ricerca e docente ed esperto EU per la comunicazione. Appassionato di storia contemporanea, ha approfondito tematiche legate alla prima e seconda guerra mondiale concentrandosi in particolare sull’8 settembre 1943. È redattore del sito www.8settembre1943.it".