Sanremo: strada Borgo in condizioni di degrado e insicurezza, le richieste di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Silvia, ci ha scritto per segnalare il degrado in cui versa strada Borgo, a Sanremo:

“Ciclomotori da entrambi i lati, dove a causa della strada stretta non è consentito parcheggiare, in quanto non vi è neanche la segnaletica. Motorini che la percorrono contromano per andare in via Martiri. Ci sono anche dossi gommati totalmente sfondati che il Comune a tutt'oggi non ha mai provveduto a ripristinare. Questo permette agli automobilisti e ciclomotori di sfrecciare a velocità oltre i limite. Anche l'asfalto lascia i tempo che trova per le diverse buche. Non è neppure presente un percorso dedicato e limitato per il passaggio pedonale e manca totalmente la sicurezza. Sarebbe importante, almeno, delimitare con paletti e catene il passaggio pedonale ma anche l’installazione di telecamere e cartellonistica stradale per il limite dei 30 km orari”.