Seborga: inaugurato ieri alla presenza della Principessa Nina il busto per Giorgio I° (Foto)

E' stato inaugurato ieri il monumento alla memoria di S.A.S. il Principe Giorgio I di Seborga, della cui investitura ricorre quest’anno il sessantesimo anniversario. Il monumento prevede un piedistallo con una targa commemorativa ed il busto bronzeo del Principe Giorgio realizzato dall’artista statunitense Timothy B. Johnson, che da molti anni frequenta Seborga.

L’opera è stata donata dai rappresentanti esteri del Principato di Seborga negli Stati Uniti d’America, i Baroni Michael e Sabine von Thielmann, da molto tempo affezionati a Seborga e già fautori della donazione, un anno e mezzo fa, del cannone di benvenuto. Dopo la cerimonia di commemorazione seguirà un colpo a salve del cannone in deferente saluto alla memoria del grande figlio di Seborga, presso il Belvedere di Piazza Martiri Patrioti.

Questo il discorso della Principessa Nina: "E' per me un vero onore presenziare oggi all’inaugurazione del monumento alla memoria di S.A.S. Giorgio I, di cui quest’anno ricorre il 60° anniversario dell’investitura a Principe di Seborga. Siamo profondamente grati ai Baroni von Thielmann per la loro straordinaria generosità e per il loro legame duraturo con il Principato di Seborga. La loro donazione del busto in memoria del Principe Giorgio I è un gesto di profonda significatività, e si aggiunge tra l’altro alla loro preziosa contribuzione con il cannone di benvenuto lo scorso anno. La loro dedizione e affetto per la nostra Comunità sono veramente toccanti e apprezzati da tutti noi. Grazie di cuore. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Laura Di Bisceglie per essere presente qui oggi. La sua presenza rende l’evento ancora più speciale, e la sua partecipazione rende omaggio alla storia e alla cultura del nostro amato Principato. Grazie per essere parte di questo significativo momento. Inoltre, vorrei estendere un caloroso ringraziamento all’amico Timothy Johnson, l’artista statunitense che ha reso possibile la creazione di questo splendido busto. La sua maestria artistica e la sua dedizione a Seborga sono testimonianza della bellezza e della creatività che caratterizzano il nostro Principato. Grazie, Tim, per aver condiviso il tuo talento con noi e per aver dato vita a questa straordinaria opera d’arte".

"L’elezione di Giorgio I a Principe di Seborga, il 14 maggio 1963, ha segnato un punto di svolta nella nostra Comunità. Con l’inaugurazione di questo monumento, oggi ricordiamo e onoriamo il suo impegno, la sua leadership e l’impatto positivo che il nostro Principe ha avuto sulle nostre vite, dimostrando una dedizione straordinaria nel servire il nostro Popolo e lavorando instancabilmente per portare avanti la nostra causa, per rappresentare i nostri interessi e per difendere i valori che ci sono cari. Ricordo con gratitudine i momenti in cui Giorgio I ha dimostrato coraggio, saggezza e integrità nel fronteggiare le sfide del nostro Principato e nell’aprire nuove opportunità per la nostra Comunità. La sua guida e il suo impegno sono stati una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha dimostrato una passione contagiosa nel sostenere le nostre istanze. Ha dimostrato che con determinazione e una visione chiara si possono realizzare grandi cambiamenti e raggiungere risultati significativi. Ha dimostrato che è possibile creare un impatto duraturo e lasciare un’eredità positiva per le generazioni future. Il suo impegno e la sua dedizione continuino a ispirare e a guidare coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".