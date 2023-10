Sanremo: incontro formativo sull’impegno sociale e politico dei cattolici nelle sfide del tempo presente

La Diocesi di Ventimiglia – Sanremo e l’Istituto Teologico 'Pio XI', alla luce della nuova recentissima enciclica di Papa Francesco, la Laudate Deum, su temi sociali e di ecologia, organizza un importante incontro con mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo-vescovo emerito di Trieste, uno dei maggiori esperti in materia, avendo curato per San Giovanni Paolo II il Compendio di dottrina sociale della Chiesa.

Sabato 28 ottobre, alle ore 15.30, dunque, a Villa S. Giovanna d’Arco (via Carlo Pisacane, 2 a Sanremo) si terrà la conferenza di mons. Crepaldi, dal titolo: 'Le sfide del tempo presente e l’impegno sociale e politico dei cattolici'. Il prestigioso Relatore sarà poi a disposizione per il dibattito, le domande ed il dialogo con i presenti. Si terminerà con un momento conviviale. Ai partecipanti che lo richiedano sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini dei crediti formativi.

"Il motivo di questo momento formativo e di riflessione - spiegano dalla Diocesi - è dato dalla consapevolezza che il momento attuale pone interrogativi non solo sul 'come', ma persino sul 'se' i cristiani possano e debbano dare il loro contributo sociale e politico, riaffermando la loro identità e testimoniando la loro fede nel quotidiano, con coerenza e coraggio anche laddove le situazioni possano risultare scomode o contraddittorie. I cristiani, affermava uno Scrittore ecclesiastico dei primi secoli, «partecipano alla vita pubblica come cittadini» (Lettera a Diogneto 5, 5). Tale è la sfida anche del nostro tempo: poter dire una parola di speranza in un contesto spesso deteriorato, corrotto o sfiduciato, riproponendo la bellezza dei valori su cui si fonda la civiltà e la cultura della nostra terra".

Per informazioni, contattare l’Istituto Teologico Pio XI all’indirizzo email istitutopioxi@diocesiventimiglia.it, oppure la sig.ra Elisa Spizzo al numero 349 424 0020.