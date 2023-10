Vallecrosia: la giunta comunale ha aderito al programma dell’Asl 1 “Luoghi di lavoro che promuovono salute”

La Giunta comunale di Vallecrosia ha deliberato l’adesione al programma dell’Asl 1 Imperiese ‘Luoghi di lavoro che promuovono la salute- rete WHP Liguria’, che rientra nel Piano della Prevenzione messo in atto da Regione Liguria, con la finalità di ridurre il carico prevedibile di morbosità, mortalità e disabilità delle Malattie Croniche non trasmissibili. Un sistema che prevede la diffusione di azioni efficaci e strutturali per promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla salute, e in particolare, all’adozione consapevole di stili di vita.

“La nostra amministrazione, fin dal suo primo insediamento, ha dimostrato una spiccata sensibilità sul tema della salvaguardia della salute, che si è tradotta nella promozione di varie iniziative, sia a tutela dei dipendenti comunali, sia della cittadinanza” – afferma il Vice Sindaco con delega al Personale Marilena Piardi, che conclude:” La prevenzione e le diagnosi precoci sono fondamentali per tutelare la salute delle persone, così come l’adozione di stili di vita che prevengono molte patologie. Per questo motivo mi sono adoperata per far aderire al progetto di ASL1, perché i dipendenti comunali, sono in prima istanza delle persone, devono essere agevolati nell’effettuare gli screening necessari. Ad esempio nell’organico comunale sono presenti più di 20 donne, ritengo sia fondamentale che possano effettuare la mammografia ed il pap test lo stesso giorno e mi sono impegnata perché questo sia possibile. Promuoviamo tutti gli screening che l’ASL 1 imperiese mette a disposizione, perché le persone sono il bene più importante di ogni realtà organizzativa, solo grazie al loro benessere si può creare valore. Un ringraziamento al Dottor Francesco Sferrazzo, Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ASL 1 per averci coinvolto nel progetto”.