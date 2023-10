Sanremo: rumori prima dell’alba per la gestione dei rifiuti, notti insonni in via Pietro Agosti

I lavori notturni in via Pietro Agosti

“Siamo tutti d’accordo che la differenziata sia assolutamente preziosa e quindi ci siamo abituati al passaggio di tre o quattro camion a seconda del rifiuto raccolto, ma il trasferimento dei rifiuti tra i camion di Amaie Energia non dovrebbe essere un processo che disturba la quiete pubblica”. Con queste parole è stata portata all’attenzione della nostra redazione una situazione che i residenti della zona di via Pietro Agosti, nella zona del supermercato PAM, vivono quasi ogni notte, ben prima dell’alba.

“A partire dalle 6 del mattino - spiega alla redazione un residente - il compattatore grande attende i compattatori piccoli che travasano il loro contenuto. Questa procedura viene svolta con tre camion in moto, di cui quello grande, ha il motore a pieni giri perché deve “ingoiare” tutto ciò che viene travasato. Nel silenzio questi rumori sono assolutamente inopportuni”.

Una situazione chiara e, allo stesso tempo, di difficile sopportazione per i tanti residenti di un quartiere molto popoloso. E una domanda di fondo: le operazioni non potrebbero svolgersi altrove? Ci sono altre zone di Sanremo dove i lavori per la gestione dei rifiuti sono particolarmente rumorose, basti pensare alla raccolta del vetro che talvolta fa sobbalzare per via dei forti rumori provocati. Ma il tutto avviene di giorno. La notte la situazione cambia radicalmente e il fastidio è palese.

I residenti, manifestando al contempo il massimo rispetto per chi lavora all’alba, attendono una risposta da Amaie Energia nel rispetto anche del silenzio notturno in una zona molto popolata.