Sanremo: benvenuto a Don Lawrence, nuovo parroco della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo

Sabato sera i fedeli della parrocchia di San Pietro a Sanremo hanno organizzato una festa di benvenuto per il nuovo parroco Don Lawrence.



"Al termine della celebrazione eucaristica delle ore 18 - si spiega nel comunicato - è intervenuta la vicesindaco Costanza Pireri che con sentite parole di stima ha dato, a nome di tutta la comunità, il benvenuto a Don Lawrence. Il sacerdote originario del Cameroon, recentemente nominato parroco della Parrocchia di San Pietro Apostolo da S.E. Mons. Antonio Suetta, ha ricoperto precedentemente alcuni incarichi sia ad Arma di Taggia che alla Parrocchia del Borgo di Sanremo. Subito dopo la messa si è tenuta una cena comunitaria in uno splendido clima di fraternità e condivisione, durante la quale Don Lawrence è stato accolto calorosamente dalla comunità sanpietrina. Ha partecipato alla serata Don Goffredo Sciubba, parroco della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, il quale collaborerà con Don Lawrence per nuove iniziative e progetti".



Foto di Valentina Pulinetti