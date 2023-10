Automobilismo: le macchine storiche hanno già invaso Ospedaletti, domani gireranno sul circuito (Foto)

Le auto storiche hanno già 'invaso' Ospedaletti per la rievocazione automobilistica del ‘Circuito’, con l’organizzazione a cura del Comitato Circuito e del Comune in collaborazione con l’ASI e che domani vedrà nuovamente rombare i motori.

L’obiettivo è quello di realizzare un evento per rinverdire i fasti dello storico ‘Gran Premio Automobilistico’ disputato in riviera dal 1947 al 1951. Enzo Ferrari definì, infatti, il tortuoso e impegnativo tracciato ligure come il ‘Piccolo Nurburgring italiano' e nell’edizione del 1948 venne addirittura inserito nel calendario del Campionato di Formula Uno, vedendo al via piloti come Nuvolari, Fangio, Ascari, Bira, Villoresi e molti altri.

“Il Gran Premio dell’epoca era sostenuto dal Comune di Sanremo che, da quest’anno interviene economicamente con un aiuto – ha detto il Sindaco Daniele Cimiotti – e ci auguriamo che la collaborazione possa proseguire, per farla ulteriormente crescere tra moto ed auto, in modo da attirare sempre più turisti ed appassionati, dall’Italia e dall’estero”.

“E’ la manifestazione più importante dell’anno – ha detto l’Assessore Giacomo De Vai – e l’interesse di associazioni ed appassionati di motori verso la nostra città per raduni ed altri appuntamenti, ci inorgoglisce. Importantissima è la collaborazione degli oltre cento volontari impegnati e un ringraziamento va anche alla cittadinanza per il disagio a cui sono sottoposti, in particolare la domenica”.

La seconda rievocazione automobilistica, più volte rinviata a causa dell’emergenza pandemica, si apre quindi con grande aspettative e con l’obiettivo di rientrare tra gli appuntamenti più prestigiosi per i collezionisti di auto storiche. È riservata alle auto storiche da competizione del periodo in cui si corse ad Ospedaletti, nonché ad esemplari di particolare pregio storico, tecnico e collezionistico di altri periodi.

Oggi pomeriggio le auto hanno dato vita ad un’esposizione statica sul lungomare di Ospedaletti e, domani mattina daranno vita alla rievocazione vera e propria. Il tutto con la formula del concorso d’eleganza a cura del Club Amatori Veicoli d’Epoca di Imperia. Inoltre, in ricordo del pilota ligure Amilcare Ballestrieri da poco scomparso, si terrà un Memorial a suo nome con la partecipazione di auto da rally riferite al periodo storico in cui corse Ballestrieri, tra cui la sua Alfa Romeo Gtv. Molte le auto da Formula 1 dell'epoca ed altri stupendi mezzi che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano e mondiale.

I motori si accenderanno domattina dalle 9, quando le circa 35/40 auto partecipanti gireranno sul circuito storico di Ospedaletti chiuso al traffico dietro alla Safety car dei Carabinieri. Al termine di ogni batteria la vettura apripista sarà preceduta dalla ‘Legend Car’ di Sistel condotta dal campione del mondo Kevin Liguori. Dopo il pranzo, alle 14 la ripresa delle batterie e, al termine le premiazioni. La manifestazione si concluderà con una parata finale delle auto, la foto di rito e un arrivederci al 2024 con la 8a edizione delle moto. Il tutto terminerà entro le 18.

Per quanto riguarda la viabilità sarà aperto a doppio senso il lungomare, per poter collegare Bordighera con Sanremo mentre l'Amministrazione sta studiando un progetto per 'liberare' chi vive sulle strade del circuito nelle prossime edizioni. Questo per poter garantire libertà di movimento a chi vorrà uscire ed andare fuori dalla cittadina, durante la manifestazione. In tema di parcheggi, finalmente quest'anno saranno a disposizione i 156 stalli di quello coperto vicino alla 'Piccola'.