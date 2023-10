Lotta al tumore al seno, il comune di Ventimiglia si illumina di rosa per sostenere la ricerca (Foto)

La facciata del comune di Ventimiglia si illumina di rosa per sostenere la ricerca e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione al tumore al seno che è il più diffuso a livello mondiale e il più frequente tra le donne. Per questo Airc da oltre 55 anni sostiene il lavoro di migliaia di ricercatori impegnati a individuare nuove possibilità di cura e per il 2023 ha destinato 14,6 milioni di euro a 139 progetti e borse di studio in questo ambito.

Nel corso degli anni la percentuale di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tumore al seno è costantemente aumentata ma per il 12 per cento di pazienti colpite dalle forme più aggressive ancora non ci sono cure efficaci. Uno stile di vita salutare che preveda di fare attività fisica, non fumare e mangiare in modo sano e controlli periodici sono alleati straordinari per proteggersi dal cancro. "Ottobre viene definito come il mese della prevenzione al tumore al seno. Il cancro alla mammella purtroppo è una neoplasia molto frequente, circa il 30 per cento dei casi sono tumori al seno. E' importante effettuare dei controlli, in questo modo la prevenzione è più efficace" - ha detto il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta durante la seduta odierna del consiglio comunale - "Solo attraverso la partecipazione attiva sarà possibile ottenere un beneficio per la salute aumentando la possibilità di cure adeguate e meno aggressive".

“Indossiamo il nastro rosa, è un simbolo. L’ho donato alle donne della maggioranza e della minoranza. Con questo atto sosteniamo questa causa. Il palazzo comunale è illuminato di rosa“ - ha sottolineato Agosta - "Diamo un segno alla ricerca e sosteniamola".