Rifiuti, Ventimiglia aderisce a Pnrr: al Comune quasi un milione di euro per il potenziamento della raccolta differenziata

“Il comune di Ventimiglia ha aderito a una delle misure del Pnnr che prevede l’acquisto di prodotti o la realizzazione di lavori finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata". Lo ha annunciato il sindaco della città di confine Flavio Di Muro durante la seduta del consiglio comunale andata in scena ieri sera.

"Il tema della nettezza urbana e della pulizia della città è un tema centrale e servono, appunto, investimenti e acquisti di materiali oggi carenti" - ha detto il primo cittadino - "L’assemblea dei sindaci del bacino ventimigliese rifiuti, che riunisce i comuni del comprensorio di cui il comune di Ventimiglia è capofila, ha approvato sette progetti del valore complessivo di 6.587.238,16 euro. Ho firmato gli atti prodromici per avere questo finanziamento. Tutti e sette i progetti sono stati approvati dal Ministero competente Mite, ora Mase, in posizione di rilevante interesse con la sottoscrizione degli atti d'obbligo da parte del sindaco, in qualità di presidente del bacino, questo comune, in particolare, ha stipulato un patto per la realizzazione dei progetti sopramenzionati entro i termini programmati. Gli uffici stanno, quindi, predisponendo le gare per l'affidamento nei termini sopraindicati e, quindi, a breve si potranno conoscere i soggetti che provvederanno alle forniture soprariportate".

"Per il comune di Ventimiglia parliamo di 995.112,08 euro, Iva inclusa, per l'acquisto di 15 ecoisole informatizzate, 30 cestini per deiezioni canine, 3mila contenitori per oli alimentari esausti, un distributore automatico di sacchetti di piccole dimensioni, due macchine mangia plastica, un eco compattatore ad energia solare, quattro raccoglitori per oli esausti, un drone che verrà utilizzato al fine di monitorare gli abbandoni dei rifiuti e la creazione di discariche abusive sul territorio comunale e 15 telecamere di videosorveglianza”.