Gestione delle funzioni del segretario generale: approvata all'unanimità convenzione tra Ventimiglia e Dolceacqua

È stata approvata all’unanimità, durante la seduta odierna del consiglio comunale di Ventimiglia, la convenzione per la gestione in forma congiunta delle funzioni del segretario generale tra i comuni della città di confine e di Dolceacqua.

“Si tratta di approvare una convenzione tra i comuni di Ventimiglia e Dolceacqua per la gestione in forma congiunta delle funzioni del segretario comunale nella persona della dottoressa Monica Veziano“ - ha illustrato la dottoressa Paola Savina Elisa Marcheselli - "Considerato il carico di lavoro dei due comuni l’impegno del segretario per il comune di Ventimiglia sarà di 30 ore mentre per il comune di Dolceacqua sarà di sei ore".

"Anche gli oneri sono ripartiti in maniera proporzionale" - sottolinea - "La durata della convenzione è di un anno".