Ventimiglia, il consiglio comunale approva il bilancio consolidato dell’esercizio 2022

E' stato approvato, nonostante due voti contrari e uno astenuto, il bilancio consolidato dell’esercizio 2022 durante la seduta odierna del consiglio comunale di Ventimiglia.

“Il decreto legislativo n° 267 del 2000 stabilisce l'obbligo per l'ente locale di approvare il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi delle società controllate e o partecipate secondo i criteri del decreto legislativo del 23 giugno 2011 numero 118“ - ha illustrato l'assessore Adriano Catalano - "Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato dallo stato patrimoniale consolidato e da alcuni allegati: la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisore dei conti. Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consultivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale, finanziario del gruppo amministrazione pubblica attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo. Si richiama la deliberazione della Giunta comunale del numero 117 del 15 settembre del 2023 che individua le partecipazioni dell'ente nella Civitas in Sra liquidazione con la quota partecipativa del 100 per cento, Aiga Spa in liquidazione con la quota partecipativa del 51 per cento, Autostrada dei Fiori Spa con una quota partecipativa del 0,12 per cento, la Spu con la quota partecipativa del sei e cinquanta e Riviera Trasporti con una quota partecipativa dello 0,03 e quelle incluse nel perimetro consolidamento dalla quale risultano i seguenti soggetti da consolidare rispetto all'ente capogruppo, ovvero la Civitas e la Spu. La Giunta comunale il 22 settembre 2023 ha approvato lo schema di bilancio consolidato che oggi viene presentato al consiglio comunale corredato dal parere positivo da parte del collegio dei revisori dei conti per l'approvazione di questo consiglio comunale. I dati sintetici che si riscontrano dal bilancio consolidato registrano uno stato patrimoniale in pareggio di 140.692.651,58 euro e un esercitato esercizio pari a 9.163.263 euro".

"Come presidente della commissione ho ascoltato la relazione, non ci sono state osservazioni. Abbiamo chiesto che venisse letto e verificato il parere dei revisori dei conti i quali hanno tutti un parere positivo per cui a fronte di tutto ciò non posso che approvare questa pratica di bilancio" - ha dichiarato il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella.

“E' una presa d’atto della situazione finanziaria - economica dello stato patrimoniale del comune e delle società partecipate o comunque connesse che abbiano una rilevanza economica su questo" - ha detto il consigliere comunale di minoranza Cristina D’Andrea - "L’approvazione del bilancio consolidato è un adempimento di legge, voterò favorevole“ .