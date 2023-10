Vallebona, alla scoperta del centro storico con la Caccia ai Tesori Arancioni (Foto)

Vallebona, anche quest'anno, assieme ad altri 100 borghi d'Italia partecipa alla Caccia ai Tesori Arancioni, proposta dal Touring Club Italiano. L'appuntamento sarà domenica prossima, l'8 ottobre, in piazza XX Settembre dalle 11-13 alle 14-18. Un modo giocoso e divertente per scoprire la storia del paese, ma anche luoghi, persone, tradizioni e prodotti tipici di Vallebona, borgo certificato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

"Sarà una giornata dedicata alla scoperta del nostro meraviglioso borgo riconosciuto con la Bandiera Arancione. E' un percorso che permetterà di scoprire piccole curiosità attraverso storie, persone, luoghi nascosti, bellezze, tradizioni e sapori del nostro amato borgo" - fa sapere il consigliere comunale di Vallebona Dario Grassano - "Si partecipa a squadre, di cui possono far parte tutti, adulti e bambini. Con una mappa in una mano, scheda con domande e luoghi da individuare nell’altra, sarà possibile giocare e scoprire qualche luogo insolito del paese. Bisognerà risolvere piccoli indovinelli e quesiti per arrivare alla fine del percorso. Ogni volta che si indovina si riceverà un bollino che si dovrà posizionare sulla tessera, bisogna concludere la tessera per terminare la caccia. Ogni squadra che completerà correttamente il percorso riceverà un gadget, un dono rappresentativo del territorio".

"E' un'occasione per scoprire curiosità sui monumenti del centro storico, come la chiesa e l'oratorio, e particolarità storiche del paese, per esplorare attivamente il borgo e magari fermarsi per assaggiare qualche specialità nei tipici ristoranti. Non si tratta di una competizione vera e propria visto che si privilegia l’impegno e la presenza: è una semplicità attività da fare in gruppo per divertirsi e passare una domenica insieme alla scoperta degli angoli particolari e nascosti del paese. L'amministrazione comunale desidera ringraziare pubblicamente Guglielmi Emanuele, responsabile dell'ufficio turismo, per la collaborazione" - sottolinea - "L’evento è aperto a tutti ed è adatto ad ogni età. Ci si può iscrivere sulla pagina dedicata www.bandierearancioni.it oppure mandando una mail a iat@vallebona.info. I posti per partecipare sono limitati".