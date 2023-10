Sanremo: 'Tra fiabe e cosmo', due appuntamenti per la celebrazione del centenario calviniano

Nell’anno del centenario di Italo Calvino, le scuole della Provincia di Imperia con il patrocinio del Comune di Sanremo, propongono due incontri di celebrazione, divulgazione e intrattenimento, per ricordare il grande scrittore e il suo forte legame con Sanremo.

Il primo è domani alle ore 16.45 presso la scuola G. Pascoli, corso Cavallotti 92, con il titolo 'Le Cosmicomiche', dialoghi moderati dal filosofo Gaspare Polizzi e dall’astrofisico Stefano Sandrelli, docenti universitari con forte passione letteraria. La lettura di stralci dei testi calviniani sarà arricchita da intermezzi musicali a cura dei docenti di musica della scuola Pascoli.

Il secondo appuntamento in programma è per mercoledì 11 alle 16.45, stessa sede della scuola Pascoli con il titolo 'Fiabe italiane di Italo Calvino rilette con uno sguardo interculturale', a cura di Vinicio Ongini, insegnante di scuola primaria in servizio presso il Dipartimento Generale dello Studente del Ministero. Di nuovo, la riproposizione degli scritti e delle suggestioni calviniane sarà alternata a intermezzi musicali.