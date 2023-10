Castelvittorio, fontana di Langan distrutta da auto da rally (Foto)

"La fontana di Langan è stata distrutta da un’auto del rally". Lo denuncia il sindaco di Pigna Roberto Trutalli.

Lo scorso fine settimana il Rallye Sanremo è passato proprio da Langan, nel comune di Castelvittorio. "Una macchina da rally ha preso in pieno la fontana" - dice Trutalli - "Chi rimetterà in sesto la fontana? Mi auguro che venga fatto un intervento in fretta e venga sistemata nell'arco di qualche mese. E' un manufatto storico importantissimo per il territorio. Bisogna preservare e mantenere il territorio, non distruggerlo".

"Una fontana che è stata inaugurata negli anni '20 dal principe Umberto - fa sapere il primo cittadino di Pigna - diventato lo sfortunato Re di Maggio. C'è un filmato che ne ritrae l'inaugurazione. E' un manufatto storico, che per quasi cento anni ha servito la gente, pastori, avventori, ciclisti e chiunque volesse attingere alla sua fresca fonte. La sorgente di Langan con la sua fontana è stata per anni un punto di riferimento importante per il territorio, la tubazione costruita dai militari portava l'acqua in tutta la zona. E' un patrimonio storico del nostro territorio. Bisogna, perciò, aver rispetto del territorio. Non c'è più la cultura dei territori, dobbiamo rivendicare con forza questa cultura".

Il fatto è avvenuto nel territorio di Castelvittorio ma l'Amministrazione comunale non è stata informata tempestivamente dell'accaduto. "Pare che il danno sia stato provocato da un concorrente durante il passaggio del recente rally" - afferma il sindaco di Castelvittorio Gian Stefano Oddera - "Come Amministrazione comunale avremmo dovuto essere tempestivamente messi al corrente dalla direzione della corsa, comunque ci stiamo attivando per il ripristino al più presto".