Castelvittorio: auto del rally distrugge una fontana del 1920, l'organizzazione "Rifonderemo tutti i danni"

“Siamo assicurati come ogni gara e, quindi, provvederemo a rifondare i danni e a sistemare la fontana storica di Langan, alla Provincia”. Sono le parole di Sergio Maiga, presidente dell’Automobil Club del Ponente ed organizzatore del Rally di Sanremo, che si è svolto nell’ultimo fine settimana.

Maiga ha confermato di essere venuto a conoscenza solo attraverso il nostro articolo di quanto avvenuto. “Si tratta di un incidente stradale come tanti altri – prosegue – e, seppur abituati a rifondare i danni per guard-rail o tratti di asfalto, questa volta pagheremo con la nostra assicurazione la ristrutturazione della fontana. E, sinceramente, la prima volta che una macchina del rally distrugge un monumento. Tengo però a rassicurare la Provincia e i sindaci di Pigna e Castelvittorio che la fontana sarà riparata a nostre spese”.

Un caso davvero particolare, quello accaduto nello scorso weekend che, però, capita quando le auto spingono al massimo per staccare i tempi migliori in una gara importante come il ‘Sanremo’. Questa volta, purtroppo, il danno è stato causato a un monumento inaugurato negli anni '20 dal principe Umberto, diventato lo sfortunato Re di Maggio. E' un manufatto storico, che per quasi cento anni, ha servito la gente, pastori, avventori, ciclisti e chiunque volesse attingere alla sua fresca fonte. La sorgente di Langan con la sua fontana è stata per anni un punto di riferimento importante per il territorio, la tubazione costruita dai militari portava l'acqua in tutta la zona. E' un patrimonio storico del territorio.

Le parole dell’organizzatore, attraverso il nostro giornale, rassicureranno sicuramente i due primi cittadini.